養老更要懂養生 理財也要理健康

宏泰人壽推出適合所有族群預留醫療本的醫療終身保險

在居安思危、防範於未然的考量下，台灣人愛儲蓄也愛買保險。台灣人購買儲蓄險的普及率相當高，擁有兩張以上的儲蓄險大有人在。宏泰人壽多元行銷處副總陳銘正對於台灣人相當懂得「養老」表示贊同，但「養老」是不是等於「養生」卻是一般民眾經常沒有仔細考慮的問題。理財也要理健康，所以在尚未退休之前，一定要好好規劃醫療保險。

懂養老更要懂養生 理財也要理健康

從去年(108年) 11月8日起，保險局規定民眾投保實支實付型醫療險最多只能買3張，就可以知道台灣人有多麼支持醫療險商品。不過這項規定，倒喚起不少人的對醫療險的省思，買得多不如買的對，一堆醫療險保單看起來很安心，但是到了高齡時，儘管有些保險公司聲稱「保證續保」，由於保費多採每年成長的「自然保費」制，到了退休時，想到每年要繳交鉅額的保費的就會很痛心。

傾聽通路及保戶心聲 不斷精進產品

宏泰人壽蒐集各方保戶及通路的意見，試圖將產品做更適合市場需求的調整。透過保經代公司反應保戶心聲：「雖然目前的醫療險附約的內容很好，但是附約逐年增加的保費金額讓人卻步。即使壽險公司保證續保，但每年到了要續約、繳保費時，就會讓保戶陷入兩難……，究竟應該要硬著頭皮繳下去，還是把這張附約終止？如果硬著頭皮繳下去，醫療險附約有的是無理賠沒減費的，等於繳了很多錢卻沒用到。若是把附約終止，萬一之後生病了，又更不可能買到醫療險……」

壽險+醫療險組合 為自己預留醫療保障

傾聽通路及保戶心聲之後，宏泰人壽推出─宏泰人壽佳倍優醫療終身保險(WL1-6)，可以做為醫療險附約的搭配及補強，讓保戶多一個選擇和保障。宏泰人壽佳倍優醫療終身保險(WL1-6)本身是一個終身保險，在年紀較輕醫療保險附約的保費負擔較輕時，保戶可以買這個終身壽險搭配醫療險附約(例如宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約(HSA))。到了年紀較長時，特別是70歲以後醫療險附約的保費變高時，可以改變醫療險附約的計畫等級(降低保額)，在醫療事故發生時，就可以使用宏泰人壽佳倍優醫療終身保險(WL1-6)這個保險作為搭配及補強。到了高齡85歲之後，超過了一般醫療險附約提供的保障年齡範圍後，更可以因宏泰人壽佳倍優醫療終身保險(WL1-6)補強規劃，就可以降低因沒有醫療保障的擔憂。

產品三大優勢 更貼心更符合需求

宏泰人壽佳倍優醫療終身保險(WL1-6)擁有三大優勢：首先，保戶能擁有另一項醫療險補強，讓保障更周全。其次，宏泰人壽佳倍優醫療終身保險是採限額制，在70歲可以申請實支實付醫療保險金給付日起，只要每次住院在保險金額10%的限額內都可給付(累積最高不可超過保險金額)，對於細項分配較無限制，也可以因應不可預期的醫療變化。第三，只要在投保時的體況是符合投保標準的，不會因為在投保多年後罹病而被拒保，讓保戶陷入毫無保障的窘境，或逼得保戶不得不繼續支付越來越貴的附約醫療險保費。結合三種優勢，提早做好規劃、超前部署，支付宏泰人壽佳倍優醫療終身保險(WL1-6)的保費，可以在多年之後彌補疾病產生的醫療缺口。

規劃適合自己的年期 不怕保費負擔越來越重

由於市面上許多醫療險附約採自然保費，長時間後費率極可能會讓退休族群感到吃不消。因此專業的壽險顧問會建議保戶搭配宏泰人壽佳倍優醫療終身保險(WL1-6)這類商品補強。搭配時可視自己的需求做選購，年輕人可以選擇年期長一些的方案，相對年長者就建議選擇年期較短的方案。平均而言，一般人65歲退休，假設Lisa在40歲投保，她預期自己的醫療險附約在30年後保費會逐漸變高，她就可以在前面30年先買好宏泰人壽佳倍優醫療終身保險(WL1-6)，預先做好搭配，事先準備好補強方案，為自己多添購一層未來及老後的醫療保障。