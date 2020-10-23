退休前善用保險完善規劃 享樂齡生活

截至今年9月，國內65歲以上的高齡長者已達373萬人，占總人口比15.8％，九九重陽節即將到來，老年生活如何過得快樂安穩？退休金足夠嗎？是目前民眾最關注的話題之一。根據內政部統計，國人平均壽命為80.9歲，逐年創新高，目前台灣法定退休年齡為65歲，勞動部統計顯示，我國男女性平均實際退休年齡為61.9及60.4歲，相較日本、南韓68-70歲，台灣勞工較其他國家「早退」，這也顯示退休生活的準備年期至少長達20年以上。以時間複利效果來看，退休規劃越早進行越好，而兼具保障及還本雙重特性的利變型終身還本保險，及可選擇年金一次給付與分期給付的利變型年金保險，充份掌握退休規劃自主權，是為自己人生下半場圓夢的最佳工具。

面對退休議題，民眾多半擔憂財富不足，無法支應未來老年生活，遠雄人壽表示，提前準備、選對工具、定期檢視是穩健累積資產的關鍵因子，不同年齡都應具備這樣的觀念。年輕世代可以透過記帳，每月定期儲蓄，從中體認財富規劃的重要性；到了壯年後人生多了養兒育女、買房置產等目標，此時，穩定的退休金流更需兼顧，讓辛苦打拼的資產得以保存。「遠雄人壽新富貴年年鑽利率變動型終身還本保險」以新臺幣計價，繳費期間只要2-3年，終身享有保障，對於40歲、50歲以上的熟齡族群而言，也能在短時間內完成退休準備。屆滿第一保單年度起，即可年年領取生存保險金，最高給付至被保險人保險年齡110歲之保單年度屆滿止，活愈久領愈多。此外，更有機會享有「增值回饋分享金」，聰明反映市場利率變化，長期累積下來，除了擁有足夠的身故保障，也能輕鬆為自己準備一筆退休金。

此外，利變型年金保險也具有活到老、領到老的特性，是規劃完善退休生活可善用的工具之一。以「遠雄人壽有利HIGH利率變動型年金保險(甲型)」為例，年金給付方式有一次給付、分期給付兩種，要保人可指定年金給付的起始日，以分期給付來說，每年領回年金金額，最高給付至被保險人保險年齡達110歲為止，透過穩定的現金流，退休養老沒煩惱；另外提供保證期間，年金給付開始後若被保險人不幸身故，保證期間內未支領的年金餘額依約定給付予受益人或其他應得之人，讓生活更有保障。無論何時只要開始啟動退休計畫，永遠不嫌晚，除了財富的累積，別忘了養成健康生活習慣、持續學習增長技能，才是優雅自在迎接退休後第二人生的不二法門。