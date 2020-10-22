凱基證『隨身e策略』　人人都能成為策略大師

依據財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)公佈的「2019台灣網路報告」，國內12歲以上民眾曾經上網的上網率達八成九，其中使用手機裝置上網的人更高達97.7%，顯示手機已經是民眾上網的主流裝置。看準投資人的使用偏好，凱基證券推出全新的行動交易系統「隨身e策略」App，上架後四週內即吸引破萬人登入體驗。

凱基證券表示，「隨身e策略」除了提供一般交易系統的下單帳務服務，更依照投資人的需求，增加了策略選股工具，投資人可自訂選股策略，並透過系統內的歷史回測功能，檢測自訂策略的勝率，即可從茫茫股海中，找出優質股票，人人都能輕鬆成為策略大師！因應逐筆交易撮合制度，「隨身e策略」的「閃電下單」可即點即下，委託、刪單超快速，絕對是逐筆交易的超級好幫手。針對有全球佈局投資需求的客戶，「隨身e策略」提供美、港、陸股的個股盤後資訊加值服務，如：營收分析、獲利能力分析等詳盡且豐富的訊息內容，讓投資人能更了解所投資的企業，協助做出準確的投資判斷！

凱基證券致力於提供與客戶需求零距離的全方位理財服務，持續開發有助於客戶投資理財的各項工具。「隨身e策略」一上線就深受好評，使用人數持續增加。更多有關「隨身e策略」各項功能，歡迎至App Store或Google Play搜尋【隨身e策略】，下載體驗，或至凱基全球快e網www.kgieworld.com.tw了解更多介紹。