遠雄人壽支持身障平權 響應世界腦麻日

根據衛生福利部統計，截至8月底國內有高達119萬名身心障礙者，占總人口比率5%，這群身障朋友就業較困難，常受限於經濟能力，面對生活中突如其來的風險，往往無所依靠。遠雄人壽致力守護這群最需要生活保障的弱勢族群，確保身障者享有公平合理的保險服務，也透過關懷行動支持身障平權，繼今年7月贊助中華民國殘障運動總會賽事微型傷害保險後，再與中華民國腦性麻痺協會合作，支持「2020世界腦麻日」公益活動，鼓舞腦麻勇士抱持永不放棄的生命價值，展現「沒在怕的自信」正向人生觀！

遠雄人壽以「待客如親 同理用心」企業文化，超前部署金融友善服務，為促使每位身障使用者都能輕鬆接收資訊，遠雄人壽不斷強化無障礙網站功能，依循政府網頁親和力(Web Accessibility)標準，從資訊內容及介面設計落實「感知資訊」、「操作順利」、「理解內容」、「穩健讀取」四項原則，日前更取得最高等級的「無障礙網頁AAA標章」認證；也積極響應主管機關照顧弱勢民眾政策，持續捐贈特定對象及社福團體微型傷害保險，今年更著重身心障礙者微型保險扶助，已承保超過1,200位，成為支撐個人、家庭保障與社會安定的力量，讓有需求的民眾實質受益。

遠雄人壽長期關注國人健康與社會公益，總經理趙學欣表示，「我們持續開發保障型商品，為一般民眾建構保險安全網，也扮演更積極的角色，擴及弱勢家庭、身障者關懷面向，盼能喚起社會大眾對身障權益和無障礙環境的重視，讓更多人都能在保險守護傘下安心生活。」腦麻者常因外出不便，多數皆長期待在家中或機構從事靜態活動，腦麻協會2013年起同步向國際發聲，與全球100多個國家共同舉辦「世界腦麻日」身障平權倡議活動，今年10月3日更藉由大型健走公益活動推展，鼓勵腦麻患者培養規律運動習慣，多走出家門與他人交流互動，找回身心的健康活力。