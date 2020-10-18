ETN投資成本低 報酬相對能反應指數報酬

台灣主管機關去年開放券商發行ETN（指數投資證券，Exchange Trade Notes），讓投資人增加一種投資工具。統一證券金融商品部副總經理蒲建亨說明，ETN對喜愛被動式指數投資的人來說，是一個成本低且報酬相對更能夠反應指數真實的產品。

蒲建亨分析，目前多數的ETN單價仍低於20元；ETN收費僅一筆年化計算的管理費，相當公開透明，沒有多餘的內扣費用，故投資人於賣出時可以完全賺足與指數相連結的報酬。

ETN與ETF有何異同？

投資新手常常搞不清ETN與ETF，蒲建亨解釋，ETN是由券商發行，以指數為追蹤標的的證券，證券價格跟著指數漲跌，待投資人要賣回給券商時，券商再給予對應的報酬。交易方式以及稅費與ETF一樣，在股票市場買賣，證券交易稅為千分之一。但與ETF不同的是，ETN多半有到期日，最長可以到20年；最重要的是，對投資人而言ETN追蹤誤差由券商吸收，ETF則由淨值裡扣除。

另外，ETN與股票一樣在集中市場交易，以新台幣計價無須擔心匯差；相較ETF因為沉重的內扣費用及避險成本帶來的追蹤誤差，ETN只收年管理費，公開透明。相關資訊可上統一ETN資訊網查詢。

時序進入驚奇十月，未來全球股市將會如何發展？小資族未來投資方向又要如何掌握？統一證券金融商品部表示，大盤近期震盪，投資人操作轉為保守，配置投資標的時，要養成「高+低」的習慣，除了高波動的標的外，也應有一定比例配置於低波動高股息的防禦性資產；台股有以中華電(2412)為首的統一微波高息精選20報酬指數ETN(020011)，美股則有以麥當勞為首等經典成分股平均配置的統一MSCI美國低波動報酬指數ETN(020015)，共同特色都是抗跌跟漲，是動盪時期的好選擇。

而統一證券今年7月底掛牌上市的「統一價值成長報酬指數ETN」(020018)及「統一特選臺灣5G報酬指數ETN」(020019)，當時掛牌僅三天即賣出3.2億的好成績。統一證券金融商品部副總蒲建亨認為，除了投資人喜歡5G題材外，能自動換股的價值成長指數「被動式商品確有主動智能選股的靈魂」，是目前難得一見的台股指數，因此受到青睞。

蒲建亨表示，價值成長指數的一大特色就是每季換股，而且近一年每次換股汰換率都在30%以上，「快速且嚴實的依照GVI值篩選出符合標準的30檔股票，讓被動式的指數有主動式的精神，這就是價值成長報酬指數的過人之處」。依據回測，2006年10月中至2020年6月，其累積報酬率高於臺灣50指數近138%，更因為其成分股不太容易納入如台積電(2330)等權值股，卻仍然能保持報酬率上的優越性，代表指數經得起檢驗。

而臺灣5G報酬指數則是觀察到臺灣的5G供應商於全球產業鏈裡的特殊地位，「臺灣的5G供應商是不可或缺的關鍵零組件，不管是基地台天線還是手機晶片，少了他們很多東西就動不了」。而在成份股類別分布上，不像同類指數側重在通訊或是5G產業鏈的中上游，臺灣5G報酬指數的成分股遍及上中下游，構織出綿密的臺灣5G供應網。

而近期美國總統大選左右股市走勢，以美股首當其衝，但對有些人來說，波動即機會，統一證券金融商品部表示，投資美股除了需要複委託帳號，還有匯差成本要吸收，選股以及交易實務上也相對陌生，但指數型美股ETN可以解決所有問題。

統一MSCI美國低波動N（020015）包含了美國11個產業中的207檔經典股票；成分股除了低波動特性外亦兼顧成長動能，跟漲抗跌特性明顯，無論在穩定度以及總報酬率上皆優於S&P 500，可謂美股存股首選。

而統一MSCI美國資訊科技N（020016）則是集中火力在美國中大型資訊科技類股，包含蘋果、Visa、NVIDIA等前十大成分股權重即超過62%，近五年總報酬率更是較那斯達克指數多出近39%，可謂獲利攻擊型的代表。

ETN特色

ETN的特色之一，就是指數成分股的股息，會直接滾入本金再投資，產生複利效果。以漲升股利150報酬指數(IR0091)為例，近一年漲幅約26%，三年漲幅約46%，因此如果用操作股票的模式賺幾個tick就跑，光是進出手續費跟交易稅就不划算了!當然對行情沒把握波段操作也可以，要看這檔指數的性質，但用存股的概念，定期定額為自己累積複利才是ETN的本質。

※統一證券ETN資訊網：http://promote.pscnet.com.tw/Etn/assets/index.html