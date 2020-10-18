霸菱：投資亞洲 東協是不可忽略的區塊

霸菱亞洲(不含中國)股票團隊主管林素亥(SooHai Lim)。圖／霸菱投顧提供

儘管亞洲各國近期的經濟增長及企業盈餘預計仍會因新冠病毒疫情爆發而受到挑戰，但霸菱亞洲(不含中國)股票團隊主管林素亥(SooHai Lim)表示，基於市場憧憬2020年下半年和2021年會出現復甦，且復甦動能可能遠優於許多其他新興及已開發市場，加上各國政府及央行為防範於未然，紛紛採取積極的財政及貨幣政策，而低油價及低廉的融資成本帶來的利多因素，有助於推動亞洲經濟持續復甦，為新冠病毒疫情過後的企業基本面帶來正面支持。

林素亥再次強調，新冠病毒疫情爆發，部分長線投資主題(尤其是亞洲市場尤為突出)的普及率或滲透率已有所加速，這促使霸菱對這些主題(例如雲端服務、數據中心遷移、電子商務滲透率及網上食品配送)的相關股票更快地作出重新評估。新型冠狀病毒疫情不僅加快了科技的普及，亦打亂了人們的生活習慣，例如為了追求健康及安全，人們從公共交通系統轉向私人交通。儘管近期總經前景還面臨挑戰，但受惠於基本面良好，部份霸菱持有的長線增長主題股票表現佳，令霸菱備受鼓舞。

另外，林素亥認為投資亞洲，東協絕對是不可忽略的區塊，東協國家擁有巨大的增長潛力，但目前尚未受到關注。東協最具吸引力之處在於其人口年齡分布、中產階層日益壯大等多項利多因素。隨著企業繼續將產能遷移到東協地區，以分散供應鏈，東協股市亦可能受到支持。此外，由於東協處於週期性復甦時期，加上結構性改革持續，政府又祭出支持性政策，為加大基建支出帶來支持，霸菱也從中物色到許多投資機會。