臺灣銀行重視踐履企業社會責任，長期關注臺灣農業發展。今年因氣候穩定，國內香蕉盛產，加上疫情影響買氣，導致產地價格狂跌，採收不敷成本，蕉農損失慘重。臺灣銀行為體恤農民辛勞，並響應政府呼籲，向產地農民訂購300箱國產香蕉，以實際行動力挺蕉農，幫助農民減少損失，紓緩產地價格失衡問題。10月15日，該行董事長呂桔誠在公務繁忙之際，特別率同該行高階主管於總行營業大廳，分送國產香蕉予現場民眾，品嚐美味的香蕉，並呼籲民眾作伙買香蕉、吃香蕉、助蕉農。更希望藉此拋磚引玉，凝聚廣大民眾關懷的力量，支持臺灣在地農業發展。

臺灣有香蕉王國的美稱，根據香蕉研究所研究指出，香蕉含有多種營養成份，如維生素B1、B2、B6、鉀、鎂、膳食纖維、血清素、色胺酸、蛋白質等，可提供人體所需熱量，極具營養價值。其鉀含量是水果中最高者，運動後食用能補充流失的能量及鉀離子。



臺灣銀行成立逾二甲子，在董事長呂桔誠的帶領下，積極用企業品牌的力量回饋社會。2020年受到新冠肺炎的衝擊，不僅全力配合政府政策推動防疫、紓困、振興等措施，公益腳步亦不停歇，持續舉辦多場公益活動及藝術祭系列藝文活動。此次以實際行動關懷果農，協助農產品價格回穩，並呼籲民眾一同支持農民，展現以多元方式踐履企業社會責任之積極作為，更為社會注入美善的正向能量。