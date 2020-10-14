中壽公佈前三季獲利 每股大賺3.32元再創新高

中國人壽面對疫情審慎控制風險，並掌握投資獲利的機會，109年累計前三季稅後盈餘達148.4億元，較去年同期成長15%，創下歷史同期新高，每股稅後盈餘達3.32元，ROE為13.4%；同時9月單月獲利10.49億元，較去年同期大幅成長59%，經營績效亮眼。此外，109年前三季新契約保費收入617億元，總保費收入1,854億元，其中因推動高價值之分期繳及外幣商品奏效，續期保費收入達1,237億元，較去年同期成長16%，同時為降低避險成本，持續推動外幣保單，前三季外幣新契約保費占比也由去年同期之34%大幅提高至77%，將可持續帶動公司價值穩定成長。另，因應中美衝突及新冠疫情引起的金融市場震盪，中國人壽持續關注市場環境的變化，適時調整投資組合配置，創造長期穩定的投資收入。未來中國人壽將持續堅持穩健經營的步伐，為股東創造長期價值。

中國人壽長期推動永續金融，對ESG議題高度重視，包括因應氣候變遷自主簽署加入 TCFD （氣候相關財務揭露建議書） Supporters，為國內率先加入企業之一；強化責任投資，自主響應聯合國責任投資(PRI)原則並制定「責任投資政策」。相關成果亮眼，包括榮獲國內外多項永續大獎、入選多項永續指數，同時獲環保署國家級肯定，為全國綠色採購模範生；獲亞洲永續報告獎（ASRA）「2019亞洲最佳永續報告獎-金獎」殊榮，為亞洲首家獲金獎企業；唯一連續兩屆獲「CG6012(2019)公司治理制度評量」特優認證殊榮肯定企業；連續兩年榮獲金管會「公平待客原則評核」排名前20%業者之佳績，同時也入選彭博性別平等指數。此外，中國人壽持續深化永續公司治理文化，多項計畫項目已超前達到主管機關推動之「公司治理藍圖 3.0」三年擘劃願景，未來將再秉持精益求精的精神，參照國際準則規範（Sustainability Accounting Standards Board）強化永續報告書揭露，接軌國際。

中國人壽深度佈局數位轉型也展現強大數位實力，已建立大數據資料庫、AI智能標籤庫及AI智能平台，並透過此基礎開始運用在業務員行動工具，優化客戶體驗，並領先業界率先取得主管機關核准並試行人臉識別行動投保。「人工智慧理賠防詐系統」以及「人臉識別行動投保系統」更先後獲得亞洲保險年度最佳理賠以及年度數位創新獎項，深獲國際肯定。同時中國人壽持續延攬強將加入經營團隊以強化數位競爭力，除既有的資訊系統開發、新科技的數位發展與數據資料應用外，再率先設立「體驗長(CXO)」職務以強化客戶體驗，未來將藉由數位科技效能與壽險服務溫度的融合，讓通路與保戶都能享受更安心、更便捷與更溫暖的數位體驗。