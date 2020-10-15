ETF商品風險屬性大不同 投資人應注意

李小姐是小資族，工作穩定加上努力控制支出下，每個月都可以存下一些錢，近期考量將這些存款作為每月支出投資使用。最近聽說投資ETF可以透過該商品投資一籃子股票的特性達到風險分散效果，李小姐想知道是否有什麼需要特別注意的風險？以及如何選擇合適的ETF？

ETF是Exchange Traded Fund的縮寫，中文直譯為「交易所買賣基金」，是一種以追蹤標的指數表現作為經營目標，並將表彰受益標的受益憑證在證券市場中掛牌交易之證券投資信託基金。ETF兼具股票與開放式基金之特色，是一種具有高效率、高透明度、高靈活度、低成本和有效分散風險之指數化投資工具，根據其績效表現像「指數」，交易方式則像「股票」的「基金」，所以又稱為「指數股票型基金」。

ETF交易方便，投資人原則上只要有證券交易帳戶即可從事交易（部分特殊性質如槓桿性及反向型設有投資人適格性條件），證券交易稅為千分之1，較股票交易千分之3為低，且可多空操作，通常並具備分散投資之效果，所以為投資人作為理財工具新興選項，近2年於集中市場總成交值佔比約達5％～10％間，受益人數並呈現顯著的增幅。

雖然投資ETF有諸多優點，但投資人在選擇投資標的上，建議還是需釐清及注意流動性及價格風險、折溢價幅度及追蹤指數誤差等。

首先在流動性部分，若日平均成交量偏低，容易墊高投資成本或降低獲利、提高損失，另部分ETF有停止交易、下市或清算條款之適用，投資人不可不慎。又ETF仍具有市價波動風險，特別是境外ETF、國外成分股ETF與連結式ETF價格可能無漲跌幅限制，價格波動可能較大。台灣交易時間與境外不一致，若台灣市場收盤後，境外發生重大事件，將造成在台上市之境外ETF、國外成分股ETF與連結式ETF延遲反映市價。

在折溢價部分，投資人應注意ETF市價與淨值之偏離情形，ETF市價係由市場供需來形成，然其表彰的資產價值係反應於基金的每單位淨值，雖然設有初級市場的申購贖回，以及流動性提供等平衡機制，理論上將使市價貼近淨值，惟在流動性不佳、平衡機制失效或供需失衡等情形下，市價與基金單位淨值可能存在不合理的折溢價幅度，對於投資人形成潛在的風險。

最後，ETF雖有分散風險之效果，惟仍受各類資產、投資區域之景氣循環或金融市場變化影響而產生波動，投資人於實際投資前，宜先行蒐集資料及釐清風險所在，相關資訊可於證交所及櫃買中心網站的ETF專區、基本市況報導網站或各發行投信公司網站取得；此外，ETF的績效表現可能因管理費用、成分股或權重差異、匯率風險、流動性、追蹤指數策略暨方式等原因，導致與其追蹤之指數績效或投資人期望報酬不一致的情形。

綜上，建議投資人若擬投資ETF，因各種商品風險屬性各有不同，投資人可由較熟悉的類型，就成交量、折溢價幅度及管理費用等方面予以評估考量，實際投資前並建議詳閱公開說明書，另注意歷史績效表現作為投資時點之判斷參考。

投資人保護中心成立於民國92年1月，係依投資人保護法設立的財團法人，主要業務為處理投資人對證券期貨事件之申訴或調處，並於違法案件發生時受理求償登記並提起團體訴訟，為投資人爭取權益。相關疑問，投資人可致電(02)2712-8899或以書面方式洽詢。網址：www.sfipc.org.tw