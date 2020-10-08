與國際接軌 回歸保障本質 南山人壽推廣MDRT會員

南山人壽致力提升壽險專業能力，回歸保險保障本質，讓民眾享有更優質的保障規劃與服務，為與世界頂尖標準接軌，全力推廣百萬圓桌協會（註：MDRT，Million Dollar Round Table）會員，培育MDRT南山國家代表隊。今年南山人壽申請加入會員人數較往年有明顯成長，年成長率達38％，明年將進一步以年成長率1.6倍為目標，強化專業服務價值的品牌形象，同時要「讓世界看見南山，讓南山貢獻世界」。

MDRT為全球壽險與金融服務專業人士的最高組織，由世界一流的壽險與金融服務專業人士組成，素有壽險界的奧斯卡獎的美譽。2020年百萬圓桌協會會員的入選資格，需達年度累積有效保費收入一定門檻，且著重在保障型及長年期商品，一旦成為百萬圓桌會員，即象徵著金融服務業的優秀菁英。

南山人壽深耕台灣將近一甲子，此次透過培育業務夥伴成為MDRT菁英，把南山人壽的全人精神向世界展現。南山人壽表示，全球保險業的使命皆有共同的出發點，就是從做好客戶的每一張保單相關規劃做起，逐步擴及家庭、貢獻社會。此即MDRT全人理念在健康、家庭、精神、教育、財務、公益與事業間七大領域平衡的實踐，而南山人壽也鼓勵所有業務夥伴實踐此一精神。

南山人壽日前更舉辦「讓世界看見南山，讓南山貢獻世界」MDRT DAY誓師活動，由副董事長尹崇堯及代理總經理范文偉率領五位地區業務副總，誓師將帶領所有業務夥伴成為亞洲一流國際保險人才。南山人壽代理總經理范文偉表示，MDRT著重在保障型商品及A&H商品的銷售，與南山人壽的商品發展主軸一致，因此期許在MDRT國際保險論壇中絕對不能缺席，為國爭光，榮耀台灣。

值得一提的是，今年南山MDRT DAY，為了鼓勵業務夥伴與國際接軌，巧妙地將台灣國鳥藍鵲精神融入，作為MDRT LOGO，藍鵲是群居動物，擁有相互扶持、合群對外的特性，象徵著南山人壽的組織文化，南山人齊心齊力站在山頭往國際飛去，在國際舞台上和高手切磋，讓世界看見南山，讓南山貢獻世界。

南山MDRT DAY活動當天，特別邀請第九任MDRT台灣分會會長方國誠進行「我的MDRT終身學習之旅」演講，以及曾是香港100％MDRT團隊總監周榮佳分享「以100％MDRT團隊成就大單」；方國誠強調，MDRT除了是百萬圓桌協會會員，同時也是Many people do right thing，大家一起做正確的事，站在客戶的角度思考，取得客戶的信賴。周榮佳則強調，一勤天下無難事，努力一定可以達到MDRT。

南山人壽第一位MDRT終身會員、且MDRT會齡已達15年的業務經理吳錦芳表示，加入MDRT讓她重拾工作中屬於自己的熱情與動力，確認壽險事業的價值，透過每年參與MDRT年會，也將學習到的新觀念，例如資產規畫等，進一步與客戶分享、交流，建立專業的服務價值。而達成MDRT，即是一種國際性榮耀的肯定，自己更能因此贏得客戶的信賴。

為協助業務夥伴加入MDRT，實踐MDRT全人生活理念，南山人壽並舉辦MDRT志工研習營，培訓積極付出的志工，擔任講師，並進行分享，未來也可望前進海外MDRT擔任講師，真正身體力行實踐全人精神。南山人壽一方面要透過MDRT強化保障型商品銷售，另一方面也與國際接軌，提升南山人壽的國際能見度。