PIMCO(品浩)與聯合國共同發布永續金融新準則

本文作者：PIMCO美國核心策略投資長Scott Mather(左)、PIMCO國際事務暨永續發展目標總監Gavin Power(右)。圖／PIMCO(品浩)提供

去年12月，PIMCO(品浩)與來自全球各地的CFO一同參與聯合國全球盟約的永續發展目標（SDGs）投資論壇，以促進永續發展目標的企業融資。身為CFO專案的聯合主席、也同是PIMCO美國核心策略投資長Scott Mather呼籲各界採取行動：「我們必須透過投資者和發行人的共同努力，擴大綠色債券以外的市場，以實現永續發展目標。」

今年9月，與聯合國共同發布《永續發展目標投資與金融CFO準則》(CFO Principles for Integrated SDG Investments and Finance)，以協調企業融資和永續發展目標投資。這些原則旨在為企業創造符合永續投資的市場環境，共符合17項永續發展目標，其中包含「零飢餓、性別平等和氣候行動」相關的發展目標。

這項準則的公布，代表CFO專案的三項計畫中，已實現其中一項：

一、制定一套指導原則（2020年9月發布）：原則1：永續發展目標影響要點及衡量方式， 原則2：永續發展目標策略及投資整合，原則3：永續發展目標企業融資整合，原則4：永續發展目標溝通及匯報程序整合。二、開拓金融創新以推動價值。三、與利害關係人共享成果。

此次發布恰逢2020年聯合國大會和紐約氣候週，且隨著氣候變遷的危害成本更加顯著，PIMCO意識到氣候變化可能會對全球經濟、金融市場及債券發行人產生深遠影響。因此，氣候議題也成為近年PIMCO長期展望論壇的焦點之一，並在會中探討全球能源過渡以及金融體系面臨的氣候風險。

儘管綠色債券市場的爆炸性增長振奮人心，但PIMCO認為具有影響力的債券投資機會更大，這也是PIMCO支持CFO專案的原因 — 期望為永續發展目標投資創造更廣闊的市場。對於專注於投資氣候解決方案的人來說，重要的是需要了解不斷成長的氣候債券市場，包括綠色債券、非綠色債券，以及氣候領袖債券 (Bonds of climate leaders)，說明如下：

一、綠色債券：專為環境或氣候相關計畫而發行的債券。

二、非綠色債券：是指發行人針對氣候解決方案所發行的債券，例如太陽能公司或鐵路運輸公司，而非明確的綠色項目。

三、氣候領袖債券：PIMCO認定為在過渡至淨零碳排放的過程中，具重要地位的發行人所發行的債券。這些發行人在水資源、塑膠汙染、空氣汙染或生物多樣性領域，已展現出致力於減少碳排放和環境足跡的承諾。

作為主動式投資專家，PIMCO目標不僅為客戶尋找機會，更為客戶創造機會。當發行人進入市場時，PIMCO積極與其合作、交流，並透過參與小組，例如CFO專案，進一步影響產業標準與推動創新。