PIMCO(品浩)看市場多變下的「新興市場」投資機會

本文作者：PIMCO新興市場投資組合管理團隊主管Pramol Dhawan(左)、PIMCO執行副總裁兼全球策略師Gene Frieda(右)。

圖／PIMCO(品浩)提供

在全球積極的公共衛生行動與經濟刺激政策支撐下，新興市場近幾個月表現出色。儘管PIMCO(品浩)預期新興市場的復甦之路恐將崎嶇不平，但大規模的貨幣與財政刺激政策將持續抑制市場波動性，並成為新興市場投資表現的強力後盾。

週期轉折

PIMCO以由上而下的分析架構，評估全球大環境對於新興市場投資表現的影響，並聚焦於三大動能的變化——景氣週期、流動性週期、政治週期。

PIMCO認為全球各大央行會長期延續支持流動性週期與景氣週期的政策。然而，民粹主義勢力抬頭，部分國家的政策刺激效果恐會大打折扣。即將到來的美國大選，及其對與中國和其他國家之間的關係可能產生的影響，勢將成為各界關注的焦點。

新興市場將受惠於景氣週期好轉。一般而言，當全球製造業採購經理人指數低於51.4點的長期平均值且持續攀升時，往往是新興市場表現最強勁的階段。在全球支持性貨幣與財政政策仍可望長期延續的情況下，PIMCO預期製造業指數有望回歸均值，並在未來幾季推升新興市場的回報率。

值得偏好的新興市場資產

整體而言，PIMCO新興市場多元資產投資組合的資產配置決策，主要針對不同的「資產負債表資產」與「損益表資產」配置；前者指基本由政府債務水位驅動的資產，後者代表對名目經濟成長較敏感的資產。當經濟走出重度衰退時，PIMCO將側重布局成長敏感型資產，但新冠疫情後續發展的不確定性，讓此次的循環週期不同於以往。

政府稅收因防疫封城措施而銳減，再加上反週期性的財政刺激政策，促使全世界政府資產負債表上的債務大幅擴增。PIMCO持續偏好防禦性較高的新興市場資產負債表資產，尤其是較有機會受惠於聯準會寬鬆貨幣政策，以及已開發國家信貸支持計畫的新興市場外債與當地債。

PIMCO也關注新興市場與名目經濟成長相關的週期性風險。面對新興市場貨幣，PIMCO目前採取中性觀點。即便新興市場貨幣相對於美元的評價變得更具吸引力，但PIMCO認為全球經濟復甦力道應更強、層面更廣，方能支撐Beta係數較高的新興市場貨幣。至於股票方面，PIMCO依舊抱持著投資吸引力欠佳的看法，因為目前評價已提前反映企業獲利強勁復甦的因素，致使股價上檔空間有限，波動性卻不盡然有限。

當地債

PIMCO認為新興市場當地債仍具備最佳的風險調整後報酬潛能。由於新興市場當地債的實質殖利率相對較高，因此在全球公債的投資上，將持續發揮良好的分散效益。具體而言，PIMCO持續聚焦殖利率曲線陡峭（代表該國融資需求龐大或是預期政策將迅速正常化，或兩者皆有）的國家，且高實質殖利率可望使貨幣風險完全抵消，如墨西哥、俄羅斯與中國。

新興市場外債

主權債：PIMCO預期信譽良好的投資等級新興國家仍會秉持嚴謹的決策原則，評等較低的新興國家則存在政策失誤的風險。PIMCO持續聚焦於信用選擇及多元配置的投資組合，重點包括：一、偏好評等較高且流動性較佳的國家；二、精選信用體質強健的國家所發行的新債；三、新冠疫情爆發前基本面良好的BB級信用債；四、多邊支持關係雄厚的國家；五、有限布局原油出口國。

公司債：經歷首波的疫情衝擊之後，PIMCO認為在謹守財務紀律與減少資本支出的原則下，新興市場企業仍具備強健的基本面，且PIMCO也預期新興市場公司債的違約率將維持在低檔。PIMCO偏好的領域包括中東歐與中東國家、亞洲電信/媒體/科技產業、拉丁美洲的金融產業以及新興市場不動產投資信託。PIMCO認為，經濟復甦前景較為疲弱且面臨主權評等可能遭到調降的風險之國家，如拉丁美洲的經濟體質最為脆弱，但其金融產業仍具投資價值。

結語

儘管PIMCO預期未來經濟復甦之路崎嶇不平，但此次全球景氣循環週期可望再度受惠於大規模刺激政策的加持，呈現向上發展趨勢，有助於新興市場資產的投資表現。PIMCO也持續偏好評等較高的新興市場當地債與外債，並審慎看待成長敏感型資產，亦即新興市場貨幣與股票。