凱基證券複委託讓你輕鬆參與全球股市

前陣子因疫情讓擁有全世界最強科技能量的美股不斷創新高，台灣許多投資人也紛紛想參與國際強勢股票市場，凱基證券建議投資人可透過國內券商提供的複委託服務，參與投資海外市場。

今年全球股市讓投資人又驚又喜，驚的是年初新冠肺炎疫情及原油價格崩跌造成2008年金融海嘯以來幅度最大的股市修正，其速度之快讓人措手不及，喜的則是各國政府相繼投入鉅額資金救市後，股市收復了大部份先前的跌幅，也因此許多投資人發現國際股市充滿了值得留意的題材，因而提高了參與海外市場的意願。

凱基證券表示，複委託的好處在於可供選擇的標的既多且廣，以凱基證券提供的複委託平台為例，投資人可參與美國、香港、日本及新加坡等地的股市，涵蓋了全球知名的大企業，並占全球股市市值一半以上，投資人可依個別需求建立更完整的資產組合，可投資的商品包括股票、ETF、海外債等，可滿足投資人之需求。

凱基證券複委託交易提供條件單服務，投資人可以特定價格在開盤或收盤時撮合，亦可設定市價觸及特定價格時啟動委託的觸價單，提供投資人因應快速變動市場環境之對策；另亦可搭配最長30個日曆日內有效的長效單，交易更簡易更便捷。

以客戶需求為導向的凱基證券，除持續提升複委託交易平台功能外，並具QI（Qualified Intermediary，合格中介機構）資格，將依客戶的稅務居民身分及國籍，對持有美國有價證券所獲取的配息按不同稅率差別扣繳，減輕客戶負擔，台灣投資人透過凱基證券複委託業務投資美國市場的債券、特別股或債券ETF，獲配美國國稅局認可具利息性質之配息將免扣繳30%稅款，是投資人投資海外市場之最佳選擇。