永達捐贈長照服務專車 讓偏鄉長者暢行無阻

永達八年將捐64部 喚起各界闗注長照議題的關注

三年前永達保經繼10年捐復康巴士100台後，再啟動八年捐長照專車64台的善舉，今（7）日舉辦第三年「2020永達長照服務專車聯合捐贈記者會」，今年再捐8台長照專車，希望在台灣人口老化嚴重的情況下拋磚引玉，喚起社會各界對長照議題的關注。

捐贈記者會現場邀請到衛生福利部次長薛瑞元出席，他上台時表示，台灣人口老化情況不會減緩，會越來越嚴重，長者的需求也要採滾動式調整，對於偏鄉長者，透過永達的捐贈計畫，可以讓偏鄉長者免於沒有交通工具使用。永達保經董事長吳文永表示，社會上仍有許多長輩因沒有長照資源的即時介入，讓長輩與照顧者心力交瘁，「再怎麼有愛，也會被磨光」。尤其長照2.0的交通接送服務，大部份集中在交通便捷的都會區內，迫切需要服務的偏鄉與原鄉部落仍是苦等不到，使得偏遠地區一直是台灣醫療及長照最弱勢的區域。

受贈縣市包括：臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、新竹縣政府、南投縣政府、臺中市政府、嘉義縣政府、屏東縣政府。今年受贈單位有台北市輪椅網球推廣協會、新北市板橋區公所、桃園市高揚威家醫科診所社區整合型服務中心、財團法人愚人之友社會福利慈善基金會、臺中市石岡區龍興社區發展協會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、衛生福利部南區老人之家代表到場，共同見證2020永達長照專車捐贈儀式，並將長照服務的福利推廣予社會大眾。

助偏遠長者行的便利 延緩老化

居住偏遠桃園市復興區的李伯伯高齡80多歲，有失智症狀，因為有永達保經捐贈長照專車，讓他可以到失智據點活動，延緩失智症狀。影音永達提供

受惠永達長照服務專車捐贈，居住在桃園市復興區的李伯伯夫妻，兒女因山上就業機會少，定居在都市工作生活，年輕時李伯伯熱心參與地方大小事，近年來，失誤、忘東忘西，疑似有失智症狀，伴隨憂鬱傾向。李媽媽平日在街上做生意，如果要戴李伯伯看醫生就得中斷工作，因此李伯伯遲遲沒到醫院診斷，直到一次因糖尿病就診發覺叫不出兒子姓名，才正式面對失智問題。確診罹患失智後，長照服務中心立刻引介居服員的關懷與安排交通接送服務。有了交通接送、居服員陪伴就醫、安排參與社區活動，增加了李伯伯的安全感及自信心，李媽媽也能放心在外做生意維持生計。

據統計，台灣65歲以上老年人口已逾368萬人，約占總人口的15.62%，已是「高齡社會」國家，全國各縣市平均老年人口占14%，部分偏鄉更已逾20%。長照2.0政策施行至今，資源總是往都市集中，偏鄉地區受地理與交通因素限制，導致許多服務不易展開。以醫療資源而言，偏鄉地區幅員較廣且交通不便，往往造成就醫的困難度。再加上偏鄉地區缺乏就業機會，使得青年人口外移，導致偏鄉地區人口老化與獨居老人問題日趨嚴重，再則沒有家人陪伴長輩就醫，這些都影響了長輩就醫選擇與意願。

其實偏鄉地區因為路途遙遠，長輩病情若不嚴重，往往隱匿病情不即刻就醫，出現嚴重症狀時，已經延誤了病情的治療黃金期。李伯伯因及時確診，有了長照交通接送服務提早積極治療，與居服員介入關懷，讓失智和血糖問題受到良好的控制，憂鬱情緒也明顯改善；加上天天到失智據點參與社區活動，持續非藥物治療，重拾了自信。

永達人每月捐所得1% 讓長照零距離

今年永達將愛送達交通不便的偏鄉地區，捐贈長照服務專車協助縣市政府、機構推動老人服務，讓長照專車能載送行動不便、遠距離的長輩接受醫療院所、失智據點等各項服務，營造可近性、可及性、多元服務之健康照顧環境，保障偏鄉失能者長照服務之權益。期望透過長照專車的捐贈，協助長輩疾病就診、參與社區據點服務，透過據點獲得部落資訊、聯繫情感、加強社交、健康促進與預防失能。

永達從2018年開始推廣『永續長照 專車送達』的理念，投入長照服務專車捐贈計畫，感謝全體永達人捐出每月所得1%並結合北、中、南三地連線健走活動所有參與者的報名費，作為長照服務專車購置經費，計劃以八年時間，捐贈六十四輛長照專車。偏鄉長照是一條漫漫長路，架接在地與外部資源，長照服務才能持續發展，永達與大家一起送愛到偏鄉，讓長照零距離。