又變藍的？遭質疑搖小英旗號搶大同 林文淵發誓：全家都是國民黨

大同經營權之爭，股臨會進入倒數，上月28日，市場派三圓建設董事長王光祥、台苯及東森電視台董事長林文淵召開聯合記者會，未料，當日早上被媒體人周玉蔻在《周玉蔻嗆新聞》節目中開嗆，「市場派有中資，確實有中資，所以他們推出了一個說是綠營的人林文淵，來洗白自己的中資。」周更直言「市場派要搶大同目的就是為了想炒地皮。」意外讓當日的誓師大會變成澄清大會。

針對媒體質疑，總統府發言人張惇涵強調，總統和總統府不會、也不可能涉入民間公司的經營管理，包括媒體事業等民間企業，也不存在所謂的「總統人馬」。遭府方切割後，林文淵閃辭與蔡政府新南向政策息息相關的海外投資開發董座，更表示這輩子跟小英總統面對面談話絕沒有超過三次。

針對市場傳言林文淵對外說是小英指派他接任東森董座，林文淵否認自己和民進黨高層關係良好，他說，「我跟洪耀福根本沒有聯絡，手機裡也沒有他電話。」他澄清，「凱雷當時要出售東森電視，我跟我的好朋友張高祥（茂德機構總裁）說，媒體你有沒有興趣？他回去商量說可以喔，我就去幫他接洽案子。王令麟的31%股權也是我幫忙協商。後來張買下凱雷。」並再次澄清，這些都跟蔡總統沒關係，「怎麼會是小英指派我接任東森董座？」並強調自己擔任東森電視台董事長期間有簽訂不得干預新聞內容的合約，他說，「劉寶傑就是新聞專業，不是我部屬，是我們的夥伴。」

據悉，今年68歲的林文淵目前任職東森電視董事長、台苯董事長暨執行長、高雄銀行獨董、大魯閣實業獨董，以及由中鋼、兆豐等泛官股公民企業組成的海外投資開發公司負責人，如今他被大同市場派推出角逐大同新董座，一人身兼6家公司要職，引來媒體關心，董事長這樣會不會太忙？

股臨會前，市場派依然無法洗清陸資疑慮，向來政商關係良好的林文淵強力否認說「我跟民進黨高層沒有往來」，他還說，自己「是國民黨失聯黨員」，雖在扁政府時代擔任陳水扁政務官，但他坦言，擔任中鋼董事長確實是政府指派，因當時董事長屆齡退休。林文淵更發誓說「自己全家都是國民黨」、「跟中資沒有往來」，駁斥市場傳言他過去與扁關係良好、又打著小英總統人馬的旗幟，想藉此洗白市場派陸資的質疑。大同經營權之爭即將公司派、市場派即將在股臨會二度對決，市場派換下黃國昌，並由林文淵主導董事提名布局，不管林文淵是藍是綠？還是越描越黑？在股臨會前勢必還有得爭論。