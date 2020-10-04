百年銀行撞上人工智慧 有溫度AI智能金融服務

臺灣企銀Double A策略 打造AI智能金融服務網

有個廣告台詞為「只要Double A，萬事都OK」，臺灣唯一中小企業專業銀行的臺灣企銀，正積極規劃推出「Double A」策略，也就是「OPEN API(開放應用程式介面)」、「AI(人工智慧)」，希望藉由眾多合作業者、人工智慧的能力，創造彎道超車的成績，積極強化臺灣企銀的FinTech(金融科技)發展，長期願景更希望成為「客戶、企業首選的數位金融服務銀行」。

臺灣企銀已進入第二個百年，在佈局全球的同時更引領數位金融發展浪潮，由於人工智慧(Artificial Intelligence，簡稱AI)發展技術越趨成熟，業務應用也日趨普及，臺灣企銀看準了AI人工智慧的未來趨勢，於是積極發展AI人工智慧，想藉此協助銀行完成行政、溝通、決策、創造、便捷與預防性的工作，而AI本來就是一個主核心，若能從核心中往外搭建各項業務反而可以擴大為一個AI智能金融服務網，就是這樣的思維理念，臺灣企銀開始啟動了「AI＋業務」，逐步打造臺灣企銀的AI智能金融服務網，當百年銀行撞上人工智慧，將會有什麼新火花，讓我們繼續看下去….。

AI＋客服：優化智能客服機器人 人性且具溫度的全方位互動諮詢服務

銀行客服人員什麼都要會、什麼都要知道，因服務面向廣，每天都要處理上千則客戶來電，解答客戶的各種問題，如：活動內容、產品資訊、查詢帳單、忘記密碼、餘額查詢……等，對於客戶而言，每次打客服電話，時間都消耗在等待中，其實客戶可以得到更好的服務，於是臺灣企銀積極投入研發資源，在2020年2月上線了智能客服，這位臺灣企銀第一個虛擬客服人員Money每天都在官網、網銀、行動銀行等線上通路服務，提供客戶24小時不間斷的線上文字對談服務，臺灣企銀為了打造人性且具溫度的智能客服，還特別組成AI訓練師團隊來訓練Money，每天檢視客戶的提問並運用多層次的問答設計，進而搭配客戶數據資料與大數據系統分析，整合銀行跨部門的資源及商品，未來將持續優化智能客服，將導入語音互動、Chatbot、帳務服務等功能，提供客戶更貼心、更精準、更優質的數位化銀行服務。

AI＋流程：導入流程自動化機器人(RPA)，每天協助行員完成重複性的工作

流程自動化機器人(RPA)可以模擬使用者坐在電腦桌前經常做的事情，將這些一致性且重複的日常作業程序自動化，不用經由特殊的硬體設備，在任何資訊系統環境中發揮良好的表現，特別是資料登打歸類、報表彙整、開戶作業流程、放款徵授信流程、AML防制洗錢等業務，原本要大量仰賴人工作業的場景，就可以改用RPA而達到自動化的效果，對銀行而言，導入RPA最直接的效果就是要減少高重複性與低效率的事務工作，降低人為失誤及風險，帶來成本效益，臺灣企銀已蓄勢待發的要讓這群小機器人登上舞台加速業務工作的推動。

AI＋理財：智能理財服務，透過演算法提供客戶最適投資組合建議

每個人都會面臨各種常規或突發狀況的人生議題，而這些人生議題唯有透過良好的理財目標計畫才能穩健應對，不論是買房買車、結婚生子、創業或退休等目標都一樣，臺灣企銀經過內部數據與問卷分析發現小資族、年輕人或是比較無投資主見的大眾客群非常適合由銀行來提供投資組合建議，也因此為了掌握這廣大的客群，已積極規劃線上導入智能理財服務，客戶只要透過簡單問卷，結合自身的風險屬性及投資目標，智能理財即會透過AI演算法與市場動態進行分析，為客戶挑選最適合的投資組合建議，讓客戶享受自主投資的樂趣，而且還會依據市場變化進行再平衡建議，協助客戶動態管理人生理財目標，臺灣企銀始終以客為本，運用AI技術用結合理財計劃與風險屬性，讓客戶享受不被打擾的線上投資環境，做個聰明理財達人。

AI＋生物特徵：運用生物辨識技術，快速、安全的數位身分驗證

臺灣企銀運用生物辨識技術，除了做為身份安全認證，並擴大到銀行各項業務應用。 圖 / 臺灣企銀提供。

臺灣企銀積極發展生物辨識的應用，現行已導入行動銀行APP與臺企支付之指紋辨識、Face ID，更在數位分行試辦利用指靜脈執行主管授權放行，生物辨識(biometrics)技術是採用人體獨有特徵，做為身份安全認證，目前指紋、人臉辨識、指靜脈、聲紋、掌紋等是最常被採用的人體特徵，透過AI演算法更可提升辨識可靠度與速度，臺灣企銀計畫將生物辨識擴大到銀行各項業務應用，讓客戶在申辦或執行銀行業務時能實際體驗生物辨識所帶來的快速安全服務，提高本行數位發展效率與客戶關係經營。

臺灣企銀戮力發展數位金融，擬建立便捷、以客為本、重視用戶體驗的全通路(Omni-Channel)金融服務，透過AI人工智慧，結合AI+業務的思維，全力打造AI智能金融服務網，讓這家百年老店的臺灣企銀，除了擁有最溫暖貼心的行員服務，更具有最聰明效率的AI服務，努力成為客戶與企業首選的數位金融服務銀行。