財政部推大數據選案查核 擴大稅基掌握稅源

台北商大辦「大數據選案查核的現況與發展」研討會 參加踴躍

稅務的稽徵查核技術隨時代進步不斷演進，不過，也因社會經濟結構改變，還是有很多應課稅源無法掌握到。財政部次長李慶華出席由臺北商業大學舉辦「大數據選案查核的現況與發展」研討會時表示，財政部未來兩年的工作重點放在精準查核技能，運用AI、大數據等技術導入，來協助稅務稽徵選案查核。

臺北商業大學財政稅務系針對未來稅務機關將運用大數據選案查核，今（30）日夥同中華民國會計師公會全國聯合會舉辦「大數據選案查核的現況與發展」研討會，臺北商大校長張瑞雄致詞時指出，「大（大數據）、人（人工智慧）、物（物聯網）」是未來各行各業應用趨勢，也學生必學知識，所以學校的教學上也將「大人物」當成重要教學內容。會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿出席時說，他很樂觀期待稅捐機關導入大數據選案查核，許多會計師都表達若能了解大數據的選案查核方向，也才能有方向輔導企業正確申報，同時也能降低國家稽徵成本。

李慶華應邀演講「擴大稅基與大數據稅務查核的趨勢」時說明，隨著經濟環境變化，資料來源廣泛，讓稅局的稽徵查核更為困難，財政部為了能完備稅法、掌握稅源，抓回流失稅源，會透過各部會的資料提供進行勾稽，然而，從銀行、海關、健保系統取得的資料需要透過分析與整理，因此，建立「智慧資訊平臺」將是未來財政部重要工作。

該場研討會也邀請財政資訊中心主任張文熙、關務署副署長陳依財、臺北國稅局審核員楊秀真、孫家文及臺北市稅捐稽徵處資訊室主任葉財旺等人分析如何運用大數據進行選案查核。

張文熙說明，財政資料中心為了減少在稽核時需要耗費大量時間和人工，因此，財稅中心的資料建立「進行財政資料工程」的深度學習可以解決人力比對的困難。