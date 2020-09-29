國際創投Palm Drive Capital插旗台灣助新創走向世界 疫情推動科技加速向前 籲新創事業把握機會 創造雙贏

看準了亞洲軟體業的發展實力，總部位於紐約的國際創投公司Palm Drive Capital（PDC），首站選擇台灣出發，並已與國泰壽險及TNL媒體集團等新創公司合作，看好台灣的環境具備讓相關領域新創發展的優秀條件，未來將發掘並協助更多台灣的優秀新創團隊與國際市場對接，藉此達成雙贏的局面。

成立於2014年的Palm Drive Capital（PDC），成立短短6年時間，以精準預測及投資眼光，投資範圍已跨越全球五大洲，超過80間新創公司；包括已被美國最大連鎖超市Walmart收購的電商Jet.com、拉丁美洲首間獨角獸電商Rappi與醫療保險企業Clover Health等10家估值達10億美元的獨角獸企業；投資的標的中已有11項達成獲利目標而退場。團隊中的兩位核心人員均有華人背景，並曾是史丹佛大學及哈佛商學院的同學，以專業、高效的風格著稱。

PDC共同創辦人兼執行合夥人陳希孟表示，台灣的硬體實力眾所周知，所培養的科技方面人才也十分優秀，因此我們認為台灣的軟體業相當值得投資。除了資金的挹注外，PDC成立六年以來累積的豐富人脈資源，不僅能協助台灣新創公司擴大與國外企業交流的機會，也能夠幫助他們將企業版圖擴展至國際，提高能見度。以PDC在台灣選擇參與並領投的TNL媒體集團(關鍵評論網)為例，由於台灣的民眾已養成網路重度使用的習慣，網路的影響力也早已超越任何媒介，而企業的廣告行銷預算，花在網路上的占比也不斷攀高。廣告投放的技術與知識相對也更形重要。我們很看好TNL媒體集團將來的發展潛力，因此成為他們D輪募資的領投基金，TNL媒體集團旗下擁有包括科技、體育、時尚等5家不同領域的網路媒體，具備了龐大讀者群資料庫；而該集團在去年更投資了行動廣告技術公司，專門負責將讀者群資料庫及分析技術結合。未來，PDC也將藉著在全球投資的經驗與管道，提供該集團進軍全球華文市場的契機與資源協助。

而談到COVID-19對新創產業帶來的影響，來自台灣，另一位PDC共同創辦人兼執行合夥人李宗翰則表示，COVID-19對全世界帶來極大的威脅，但對於不斷求新求變的新創圈而言，卻也是絕佳的發展機會。原先我們預估未來十年可能會發生的事，因為新冠疫情的爆發，全部集中在這一年內發生了。許多企業被迫採取在家上班或遠距會議等全新的工作型態，全世界的企業主才突然驚覺，原來過去大家習以為常的工作型態，現在全部要打掉重練，對雲端、AI、數據分析等科技的需求更是急劇上升；同時也急需要尋找安全、快速、適合的企業內部整合工作平台。此外，與醫療相關科技運用更是這一波新創浪潮的當紅領域，不僅能有助於未來的疾病監測及預防，更能提升醫療系統的反應速度。這些都是PDC一直以來所關注的。