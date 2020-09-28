小資族瘋投資 中信亮點APP小資族投資好幫手

資金行情帶旺全球牛市行情，2020年「全民買股」熱潮延燒，根據證交所統計資料，今年上半年投資人開戶數相較去年同期成長了196%，其中新開戶數多為從未接觸投資，21-30歲的小資族進場，而這些網路世代的年輕投資人，首選的投資工具就是使用方便的投資交易APP。

中信證自從推出自主開發的『中信亮點APP』之後，在小資族之間普遍獲得好評，除了多位知名投資部落客激賞推薦的客製化投資介面外，還開放註冊即可試用部分功能服務，就是要讓投資人的交易更輕鬆便利。

『中信亮點APP』即日起推出最新優惠活動【掌生股力】，只要在活動期間內申請開戶，並在申請時填入行銷活動碼「force2020」，中信證就送給新手開戶禮100點LINE POINTS。(每月限額前1000名) 活動更推出了交易獎勵，每人每月交易滿額可領取100點LINE POINTS(每月限額前1000名)外，還有機會抽中Dyson V11無線吸塵器，共計5台。

即日起到2020年12月31日止，【掌生股力】優惠活動熱烈進行中，活動詳情請上活動網站http://bit.ly/force2020查詢，更多活動訊息請上中信證理財網 https://www.win168.com.tw ，或加入「中國信託股市情報讚」Facebook 粉絲專頁、「中國信託證券」LINE@官方帳號查詢。