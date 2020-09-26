永達保經夥同業捐「低收入戶微型保險」 近三萬人受惠

臺中市政府社會局9月25日在市府舉辦「低收入戶微型保險捐贈記者會暨研討會計畫」，邀請六間保險、保經公司共同捐贈「低收入戶微型保險」。臺中市這次辦理微型保險，為全國最大規模，結合11家保險公司及慈善單位、捐助保費600萬元、受益人次近3萬人、低收入戶受益人數涵蓋率100%。

捐贈儀式出席者包括保險局王麗惠副局長、楊瓊瓔立法委員、壽險公會莊雅慧主任共參與，由臺中市陳子敬副市長出席頒發感謝狀，感謝民間企業的支持，完成臺中市市民一項福址。

守護社會弱勢，臺中市政府和民間單位合作，包含台灣人壽、永達保經、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、富邦產險贊助經費，由中華基督教救助協會、永達社會福利基金會、富邦慈善基金會、南山人壽慈善基金會、新光人壽慈善基金會辦理臺中市低收入戶微型保險，投保對象為台中市年滿15歲到75歲列冊的低收入戶。當遭逢意外導致失能或不幸身故，每人可獲最高30萬元的保險理賠，保險自109年9月1日起生效。

臺中市陳子敬副市長表示，許多弱勢家庭為非典型就業，缺乏職業保險，又多從事高風險工作，若發生意外，家庭將陷入更弱勢的困境。政府幫忙投保微型團體保險後，如果家庭的經濟支柱因意外「失能」或「身故」，這筆30萬元理賠金可以救一家人。除此之外，當保險公司獲知個案意外「失能」或「身故」時，也可立即通報社會局，讓家戶在最艱困時，獲得提供即時的幫助。

永達保險經紀人響應政府推動微型保險政策，協助臺中市辦理低收入戶微型保險投保計劃，讓符合資格的市民，有機會享有基本的意外身故及意外失能保障。永達陳慶鴻總經理表示：低收入戶家庭，工作風險可能比一般家庭來得高，但因為經濟能力受限，無法為家人購置保險。永達捐贈保費，協助低收入戶家庭度過急難，成為他們在面對意外風險時，也能有所保障與依靠。臺中市市民低收入戶近3萬人，永達本次協助臺中市大里區2,665人投保，透過壽險公會串連保險業推動本次計劃，善盡企業社會責任，成為弱勢族群的堅實後盾。做對的事，永達總是不落人後，邀請企業成為善的播種者，讓社會處處有溫情。