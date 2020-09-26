生技產業：創新與政府援助推動新冠疫苗

創新與政府援助有效推動COVID-19疫苗開發，提振生技業前景。駿利亨德森生技業分析師Agustin Mohedas探討新的技術與政府資助如何幫助加速針對COVID-19疫苗的開發以及對生技業長期的潛在助益。

問：驅動健護產業長期以來進步的主要動力之一為持續創新。如心血管疾病或癌症，甚至在治療糖尿病醫材方面都有令人讚嘆的創新表現；而隨著肺炎疫情擴大，我們看到生技製藥公司全心投入抗疫研發，產業的創新能力更讓各界為之驚豔。這股創新動能在過去幾年如何加速增長？

答：我認為新冠疫情凸顯了幾件事情，其中之一就是生技產業的非凡成就，尤其在疫苗開發上，如今許多研發中的疫苗都是所謂新型疫苗，過去在生技、健護產業大家都討論過，即是以訊息核醣核酸(mRNA)技術為基礎的疫苗。而且這項技術即便在五年前都還未出現，多虧了許多小型生技公司帶來的創新突破，才能讓我們這次如此快速地展開COVID-19疫苗的開發。這些疫苗目前已進入第三期臨床試驗，不到八個月前，我們還對這個病毒所知有限，更無法想像我們現在會進行這些大規模、多國、隨機對照的三期試驗。

問：驚人的一點莫過於疫苗開發的加速程度。過去疫苗研發通常需要七到十年的時間，現在我們希望在七到十個月內來完成。人類是否真有能力開發出疫苗，然後真的製造出足夠劑量、確實有效終止疫情嗎？

答：現在我們能夠比過去更快地開發疫苗，部分原因歸功於mRNA新技術，讓我們可以利用病毒的基因序列來製造新的疫苗，而不像其他技術，例如必須真的將病毒注入雞蛋，然後再將之純化為可用的疫苗。因此透過mRNA技術，我們可以省略這些製造步驟，甚至可以說疫苗產製將更為精準、高效。在這方面，很多的公司都直接超前部署，在第三期試驗數據出來前就開始增產疫苗。因為如果第三期的數據良好，他們希望能盡快為醫護人員施打疫苗，畢竟他們面對的染疫風險最大，之後再普及一般大眾接種疫苗。

另有公司業者也推出以腺病毒為基礎(adenovirus-based)的疫苗，並開始擴大增產；而美國政府也給予大力支持，包括極速行動計畫(Operation Warp Speed)以及國防部提供數億美元來贊助前述多家業者，除了協助擴大增產外，也希望確保美國可取得各種候選疫苗數億支劑量，他們也是想分散風險，畢竟哪些疫苗最後能順利上市還很難說。

問：目前正在研發COVID-19解方的公司中，是否有哪些的投資價值於過去八個月出現變化？

答：我認為要確認投資價值真的很困難，因為現在充滿太多不確定性。舉例來說，我們不知道疫苗是否每年需要的，或是只要施打一次就足以終結全球新冠肺炎大流行。但是我們可以確定的是，美國政府已挹注數億美元，資助企業加速疫苗開發與生產。相對地，他們也因此可確保取得上億劑疫苗，所以這些做法讓雙方互蒙其利。

其中又以小型生技公司為最大受惠者，因為一方面可以運用這些資金擴大生產COVID-19疫苗，另一方面也可以證明自己的平台、技術確實有效，未來甚至可利用這次建立的產能來製造其他產品。至於大型製藥公司，以目前也在開發COVID-19疫苗的公司而言，若能找到方法解決這個嚴重的問題，料將對其商譽大大加分。理論上，商譽加分後，未來如面對藥品定價立法時，這些公司可望居於較有利位置。所以我認為，不論是生技業者或是製藥公司都將受惠於這波疫情，因為各界更清楚看到他們所扮演的重要角色。

問：今年截至目前為止，生技股表現亮眼，普遍優於大盤。隨著年底美國總統大選到來，以及臨床試驗數據陸續出爐，投資人該留意哪些市場訊號？

答：的確，生技和醫療保健類股年初至今表現超越大盤。可是也要提醒一點：從2015年起，這兩個產業都因為政治議題不時籠罩在逆風陰影之下，特別是有關藥品定價的爭議。如今因為生技公司積極研發COVID-19的治療藥物與疫苗，獲得投資人青睞加碼，年初以來股價漲勢凌厲，但是由於多組候選疫苗的第三期數據均將在年底前出爐，我們預期波動將會加劇。但儘管預期波動將增加，我們認為這個產業可望持續表現良好；我們尤其樂見疫苗開發多管齊下，各種候選疫苗從mRNA疫苗、腺病毒載體疫苗，到傳統的次單位(subunit)疫苗，可謂一應俱全。所以現在我們有多個候選疫苗在進行大規模三期試驗，預計至少會有一個三期臨床試驗在年底前將有正面結果，並預期有一候選疫苗可能核准通過，然後於2021年開始疫苗生產上市。

今年恰逢總統大選，我們認為COVID-19危機有效凸顯了生技創新的重要性，所以將來若為解決消費者回扣(rebates)或自付額(out-of-pocket costs)等問題來推動藥品定價改革，應該會留意確保產業可持續創新。