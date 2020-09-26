亞太地區銀行業研究：尋找最具「彈性」的國家

本文作者：Takanori Miyoshi（左上）現任PIMCO資深副總裁兼信貸分析師，主責亞洲金融業，尤其精於日本和韓國市場。王陶沙（右上）現任PIMCO資深副總裁兼信貸研究分析師。陳睆明（左下）現任PIMCO資深副總裁兼信貸研究分析師。李婉儀（右下）現任PIMCO執行副總裁兼亞太地區信用研究主管。圖／PIMCO（品浩）提供

PIMCO(品浩)透過壓力測試情境，分析亞太地區銀行在嚴峻的全球金融危機中的表現，評估銀行目前的金融實力。按分析顯示， PIMCO預計亞太地區主要銀行將遭受普通股一級資本（CET1）平均損失50－200個基點，其中CET1是銀行為吸收非預期損失而須持有的核心資本。

日本銀行業凈息差（NIMs）數十年來一直承受壓力，並透過分散收入來源抵消這個負面影響。韓國銀行業亦追求收入多元化，上半年的業績顯示，韓國銀行業在這方面正取得良好進展。中國銀行業的盈利今年有很大的機率會下降，但仍保持較高的凈息差及凈資產收益率，可提供充足的緩衝，以吸收不良貸款沖銷產生的虧損。

PIMCO亦預計，在壓力情境下，澳洲及印度銀行業的凈收益為負值，而日本、韓國及中國受影響較小。PIMCO認為，此差異主要源於初始條件不同。日本、中國及韓國的不良貸款仍接近歷史低位，但澳洲及印度的不良貸款在疫情爆發前就持續增加。儘管印度及澳洲當局已採取措施，包括降息、延長償債期限，並提出財政刺激方案。然而，PIMCO認為這些措施不足以充分抵消新冠疫情對資產質量的負面影響，以及解決現有的結構性問題。當銀行報告高額負凈收益時，銀行暫停支付額外一級（AT1）資本票息的風險預計會增加，因為這可能會觸發資本分配限制。

投資啟示

新冠疫情對全球經濟造成空前的衝擊，而經濟復甦仍存在極大的不確定性。總體而言，PIMCO看好日本、中國和韓國的銀行。即使疫情爆發，這些國家的銀行受益於良好的初始條件及政府的大力支持，仍保持較低的不良貸款及貸款拖欠率。雖然信貸利差已從2020年3月的峰值下降，但PIMCO認為，由於這些國家的央行未曾或很少實行大規模的企業債券購買計畫，與美國相比，這些金融機構的估值仍具有吸引力。這些銀行發行的債券與全球指數的相關性較低，並且在3月份的市場動盪期間仍保持韌性。PIMCO認為，這些國家的銀行為尋求額外收益及注重防守的人提供不錯的投資機會。另一方面，有鑑於澳洲及印度信貸基本面持續惡化，PIMCO預計兩國的銀行債券利差不會大幅收緊。