聯準會的新指引：出乎預期但說服力不足

本文作者：Allison Boxer（左）為PIMCO副總裁與經濟分析師，亦為PIMCO美國投資組合委員會成員。Joachim Fels（右）為PIMCO董事總經理與全球經濟顧問。

圖／PIMCO(品浩)提供

8月時，美國聯準會在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會中發表貨幣政策框架檢討結果，時間點較預期更早。如今在9月16日的政策會議中，聯準會再度提早公布新的利率前瞻指引。

前瞻指引從結果導向轉為預測導向

正如市場預期，聯準會預計基準利率將維持不變到2023年。考量聯準會對2023年美國經濟成長率的預估高於市場預期，但預計核心個人消費支出（PCE）通膨率仍只有2％。在失業率高漲與經濟產能過剩的背景下，PIMCO（品浩）預期美國通膨率必須幾年後才能回到目標值。

9月公開市場委員會提出利率指引，出乎市場預料。聯準會指出，現階段將維持利率不變，直到經濟達充分就業，且「通膨率已攀升至2％，並可望適度超過2％一段時間。」

PIMCO認為，聯準會以通膨率目標訂定利率指引，以下兩點出乎市場預期：

首先，聯準會官員在過去幾週的談話與訪問中皆強烈暗示，若9月提出利率指引，時間點過早；其次，此次利率指引建立在預測上，通膨率只需「可望」超過目標值，聯準會便可開始緊縮政策。PIMCO認為，政策框架檢討結論公布後，聯準會將等到個人消費支出通膨率實際超過平均目標值2％，才會升息，而非僅預計通膨率超標就升息。聲明公布後，市場的平均通膨率變動不大，顯示許多投資人原先預期會有更積極、且以結果為基礎的前瞻指引。

此外，PIMCO認為，前瞻指引轉為預測導向，跟長期政策框架檢討後的公布略有矛盾：聯準會可能會稍微降低對傳統貨幣政策規定的重視。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）數次提到，非加速通膨失業率（NAIRU）與自然利率（r*）存在高度不確定性。因此，PIMCO先前預計，利率指引會側重平均通膨率達2％的結果，而非以預測為依歸。儘管如此，9月會議聲明提到充分就業，形同公開市場委員會明文規定，倘若失業率處於低檔，聯準會將不會提前升息。

意見分歧？

聯準會的聲明接連出乎市場預期，可能旨在引導投資人將這幾次的政策轉變解讀為重大轉變。然而，PIMCO認為聯準會必須有更多作為，才能說服市場參與者。

從9月公布的前瞻指引可看出，公開市場委員會的內部意見可能分歧。自政策框架檢討結果公布以來，幾位聯邦準備銀行總裁對彈性平均通膨目標機制各有不同解讀。部分官員只願意讓通膨率比2％的目標值高25到50個基本點，部分官員則樂見看到更大程度的超標。

定義平均目標值

隨著利率短期內難以上升，聯準會暫時不必因應上述變數。但長期而言，市場期望聯準會更清楚界定「平均目標值為2％」的涵意，否則聯準會可能會提早緊縮金融環境。聯準會的目標可能是推動更大的框架轉變，讓通膨率能夠超標以達到平均2％；或是針對現行框架小幅調整，沿用相同的模型，但比上一個升息週期更具耐心。

在通膨率過去10年持續低於目標值的背景下，加上聯準會與美國經濟在目前的低利率環境面臨諸多挑戰，PIMCO認為應該採取更積極的做法。與此同時，聯準會未來是否會有更多政策調整或意外舉動，市場與投資人將會密切關注。