微型保險助弱勢 富邦人壽偕台中市政府推動微型保險

攜手縣市政府與社福團體 守護弱勢族群履行社會責任

數據顯示，逾3成的國人沒最基礎的壽險保障！民眾過去沒買壽險保單，經濟狀況是原因之一。而保險本質就是要保障社會安全，但最需要的弱勢族群，卻往往沒錢可以參與社會保險，生活更少了一分保障。富邦人壽關懷弱勢族群，發揮本業職能與價值，研發相關保險商品及服務，致力推廣普惠金融，自2014年以來，積極響應政府政策，透過微型保險商品設計與推廣，提供經濟弱勢者基本保障，本次攜手台中市政府，並結合富邦慈善基金會捐贈保費，擴大縣市內微型保險保障對象，將可協助逾4000名弱勢台中鄉親建構保障防護網。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，為實踐國民品牌的責任，富邦人壽的相關金融服務，長期以來從社會關懷角度出發，關懷弱勢族群，不僅持續推動微型保險，讓保險保障滲入更多經濟弱勢家庭中；同時，秉持「啟動正向循環」的理念，將全台五百多個業務單位打造成守護地方的圓心，努力為地方上的每個家庭、每位民眾提供保險保障建議，亦深入地區關懷各個層面，期盼能縮短城鄉保障資源不均的缺口，為台灣建立起更完善的保障防護網，持續以正向的力量推動善循環。

攜手縣市政府與社福團體 富邦人壽微型保險守護經濟弱勢民眾

相較於一般具有保險觀念，負擔得起商業保險的民眾，弱勢民眾往往因為缺乏保險認知，或者所得有限負擔不起保險費用，而未為自己或家人進行保險規劃，在缺乏基本保障的情況下，當不幸發生變故時，無法規避風險。富邦人壽微型保險，具備低保費、投保便利等特色，尤其保障內容簡單易懂，能補足弱勢族群保障缺口，降低遭遇意外時的經濟衝擊。

同時，富邦人壽更攜手富邦慈善基金會，主動捐贈予多個縣市社會局及社福團體，包括：台北市、新北市、高雄市、台東縣、花蓮縣市政府合作，並與世界展望會、中華基督教救助協會、天主教善牧社會福利基金會、及中華民國自閉症全省分會、財團法人中華民國唐氏症基金會等公益/身障團體合作等，自2014年推動微型保險以來，迄今守護全國近4.5萬名經濟弱勢民眾，保額約188億元；2020年將持續推動，預計今年將捐款約新台幣600萬元，協助約2萬名弱勢民眾建構意外保障的防護網，避免突發事故對其家庭經濟產生衝擊。

一天保費約2元 微型壽險保單花小錢買保障 但投保對象有限制

富邦人壽共推出四張微型保單，適用對象涵蓋社會七大族群，包含單身(無配偶且全年綜合所得在新台幣35萬元以下者，或其家庭成員)、夫妻(屬於夫妻二人之全年綜合所得在新台幣70萬元以下之夫妻本人，或其家庭成員)，及具特定身份之弱勢民眾：原住民、漁民、農民、社福團體服務對象、身心障礙人士。以「富邦人壽一年定期微型壽險」為例，凡20 歲至60歲且符合經濟弱勢條件者，皆可投保，並且開放以個人方式來投保，不需要透過社福團體作為代理投保單位，投保手續簡便。以投保最高保額30萬元為例(假設未投保其他微型壽險)，35歲男性，年繳保費768元，平均每天約只要2 元，即可享有一整年的壽險保障，給付項目包括「身故保險金或喪葬費用保險金」及「完全失能保險金」，讓弱勢族群也能藉由較低的保費，擁有最基本的保障及生活品質。

富邦人壽關懷力無遠弗屆 長期深耕在地 打造社區關懷網絡

富邦人壽長期深耕在地鄰里，鼓勵第一線同仁們走入社區打造關懷網絡，針對各地區的真實需求，積極與在地協會團體、學校等合作，每年於全台北中南各地舉辦近百場公益活動，關懷面向涵蓋偏鄉兒童、青少年、高齡長者、婦女及身心障礙者等。此外，為協助國人因應高齡化社會所帶來的失能與失智風險，富邦人壽連續五年與老盟於全台百間醫院推動「醫生確診送手鍊」服務，透過專業醫師於病友確診當下完成手鍊配戴，第一時間啟動預防走失協尋服務，今年更有台北、台中、苗栗、澎湖、金門等五縣市政府加入支持此服務，成為失智家庭最穩固的後盾。未來富邦人壽也將持續轉動正向的力量，以具體行動落實關懷，實踐企業社會責任。