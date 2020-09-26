信保青創貸五年免息 10月起加開說明會

經濟部為落實協助青年創業圓夢政策，執行行政院指示，修正青年創業及啟動金貸款要點後，申請案件大量湧進，中小信保基金除已於8月份配合經濟部中小企業處辦理9場說明會，場場爆滿外，並以返鄉青農創業為題製作宣導影片，另再加開60場「青年創業貸款保證資源說明會」，全台走透透，欲創業青年報名從速。

信保基金指出，短短不到2個月中小信保基金核保近2,000件，已超過今年1-7月累計的1,122件，更已超過107年全年度的1,471件，顯見政府所提供貸款及保證優惠措施確能符合青年創業家需要，促進青年創業。

此次修正大幅簡化申貸程序，而且信保基金保證9.5成，專案名稱為「免免157」：其中「免、免」指的是以負責人名義申請則「免保證人」、以申請表勾註「免計畫書」，「157」指的則是額度「100萬元」以內完全補貼「前5年」利息，且「7日內」完成審核，貸款不再曠日費時，能夠加速創業青年獲得貸款，不用擔保也不須找代辦。

新創事業若屬文創產業（詳情可參閱文化部官網https://www.moc.gov.tw/webarticle_117805.html），可選擇申請文創產業青年創業貸款，除100萬元以內由文化部完全補貼前5年利息外，超過100萬元部分，亦可依文創產業優惠貸款相關規定申請利息補貼。

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