臺灣企銀一青二老三創 榮獲亞洲企業社會責任獎

一家金融機構如何擔負起企業社會責任？臺灣企銀董事長黃博怡上任時即思考如何透過金融運作幫助社會解決問題，於是，臺灣企銀從本業出發，專注發展「一青、二老、三創」並推動偏鄉長者「共學共食」，協助地方組織成立「銀髮樂齡學堂」，這項計畫在今年也受到國際肯定，榮獲由亞洲企業商會(Enterprise Asia)主辦的2020年「亞洲企業社會責任獎－社會公益發展獎」(2020 Asia Responsible Entrepreneurship Awards，AREA)殊榮。

對臺灣企銀來說，在獲利的同時，也思考創造公司對整個社會正面的存在價值，致力於幫助青年創業及就業、支持銀髮長輩的照顧、聚焦創新創業及創意產業的發展，這樣的理念與AREA的宗旨契合，因此今年雖是第一次參加該獎項競賽評比，即獲得主辦單位認可，獲得獎項的肯定。

黃博怡指出，臺灣企銀身為臺灣唯一的中小企業專業銀行，在發展永續的路上，不斷思考除了達到獲利目的，更應該以回饋臺灣社會為使命，基於這樣的理念，臺灣企銀投入地方創生活動，積極協助解決人口與產業問題，推出「一青、二老、三創」專案。

一青主要為處理青年就業與薪資停滯，突破「年輕人看不到未來」的困境，推廣青年創業及啟動金貸款，希望藉由提供所需資金，輔導青年開創事業，增加其工作機會。二老方面，以家庭信託、以房養老、都市更新等多管齊下的方式紓解人口老化問題，落實銀髮照護及改善居住品質，並持續於全臺灣贊助設立「銀髮樂齡學堂」，號召企業客戶運用其專業一同行善，透過共食共學的理念，協助銀髮長者相互陪伴、開拓生活圈，降低高齡化社會衍生的社會問題，協助政府推動長照2.0，目前已贊助成立16家銀髮樂齡學堂，據點已由外島、偏鄉擴至中部海岸線，擴大服務鄉鎮，提供更多照顧及資源，持續嘉惠在地長者。三創則是以臺灣企銀深耕中小企業百年來的經驗與專業，積極推出各項專案貸款，讓想創新、有創意的人，都能順利取得創業資金。

黃博怡認為企業實現社會責任必須系統化運作，臺灣企銀在他帶領下，以永續、系統化的思考投入「銀髮樂齡學堂」，且源源不絕的財源更是永續經營的關鍵。黃博怡說，扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷活動為臺灣企銀長期發展願景，藉由中小企業主認同，臺灣企銀已發行結合信用卡及一卡通功能的「銀色之愛信用卡」，並提撥交易金額0.3％為公益基金，投入「公益信託樂齡悠活社會福利基金」，作為各社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費，用以濟助弱勢銀髮族群，並提供公益項目穩定長久的經費來源。

臺灣企銀發行「銀色之愛信用卡」後，獲得企業客戶熱烈迴響與支持，肯定臺灣企銀的行善理念，希望能推廣至社會各階層。而此次「一青、二老、三創」專案及「銀髮樂齡學堂」計畫推動受到評審團肯定，鼓勵臺灣企銀未來持續擴大服務鄉鎮，將企業資源有效發揮，服務及嘉惠在地長者，並配合政府防疫新生活運動，使銀髮長者們能於社區中得到更妥善更優質的照顧及資源。