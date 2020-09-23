富邦人壽全台唯一壽險業奪「亞洲企業社會責任獎」雙料殊榮

用保險推動社會永續 榮獲「健康衛生推廣獎」、「綠色領導獎」

富邦人壽以成為國民品牌為目標，除了善盡本業職責協助客戶強化風險保障，更持續深化永續經營（ESG），期盼透過治理、環境、社會各面向的永續行動，引領產業發展，成為帶動社會的正向力量。而成果也備受國際肯定！今年，富邦人壽從亞洲19國、逾200件參賽專案中脫穎而出，榮獲「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Entrepreneurship Awards）頒發「健康衛生推廣獎」及「綠色領導獎」，是台灣唯一同時勇奪兩項肯定的壽險公司。

「亞洲企業社會責任獎」由亞洲企業商會所舉辦，旨在鼓勵亞太地區企業善盡企業社會責任，富邦人壽以「打造健康樂活台灣(高齡失智關懷、健康促進商品創新、運動推廣等)」及「環境永續願景工程(推動四大低碳策略)」兩項專案參與評選，雙雙獲獎，正是對企業投入永續經營績效的肯定!富邦人壽總經理陳俊伴表示：「企業與社會、環境共存共榮，企業的影響力越大，肩負的責任也越重。獲獎是肯定更是責任的延續，富邦人壽將持續兼顧企業營運發展、對社會的責任、對環境的友善，並依循聯合國「永續發展目標(SDGs)」，做為保險服務及社區關懷的發展策略，以期多方面解決社會變遷問題，為台灣社會創建共好價值。」

健康樂活台灣：失智高齡守護網再擴大 保險本業出發展現企業影響力

富邦人壽長期從預防、協尋、支持、知識傳遞實踐失智關懷行動，連續五年與老盟於全台百間醫院推動「醫生確診送手鍊」服務，透過專業醫師於病友確診當下完成手鍊配戴，第一時間啟動預防走失協尋服務，今年更有台北、台中、苗栗、澎湖、金門等五縣市政府加入支持此服務，成為失智家庭最穩固的後盾。此外，有感於大眾對失智症認識不足，今年也擴大推動「失智教育種子計劃」，與台灣失智症協會共同推廣失智教育動畫片至全台小學，透過寓教於樂的教材，培養全台近百萬學童建立正確的認知力與行動力，為友善失智社會發展立下正向基礎。

同時，發揮本業職能，陸續推出鼓勵健康促進以及強化弱體族群醫療保障的外溢保單，鼓勵保戶勤走路和戒菸可享保費折減，達到事先預防疾病並降低罹病率；並開發全台第一個結合社群活動與保險教育及健康促進的APP- fungroup(放個鹿)，打造線上保險教育與健康促進社群平台，將保險概念及健康管理理念，深入推廣至民眾日常生活中。

環境永續工程：四大低碳策略齊進 邁向綠色金融永續發展

富邦人壽全面推動綠色金融永續發展，透由綠色採購、友善職場、服務無紙化及公益環保等四大低碳策略，展開友善環境實質作為，勇奪「綠色領導獎」。圖／富邦人壽提供

富邦人壽全面推動綠色金融永續發展，透由綠色採購、友善職場、服務無紙化及公益環保等四大低碳策略，展開友善環境實質作為，並對外善盡綠色金融及責任投資，響應政府支持再生能源發展。為擴大企業影響力，更積極從內部響應走向社會推廣，不僅將綠色環保概念融入商品設計與保戶服務中，提供保戶多元化及無紙化的金融服務，推估2019年服務流程綠化減少逾495公噸碳排放量，相當於大安森林公園15.2個月之吸碳量；亦舉辦全台淨溪及淨塑活動，導入「再生循環生態鏈」概念，攜手國人身體力行愛護環境，將淨灘拾回的塑膠廢棄物，再生製成實用的手機架，透過持續性的內、外理念溝通，提升全民環保意識。相關環境永續作為，更榮獲行政院環保署所舉辦的首屆「國家企業環保獎」肯定。

發揮保險安定社會的價值 榮獲國內外多項大獎肯定

為展現國民品牌服務台灣市場之決心，無論是在商品開發、服務創新、人才培育、社會公益、環境永續等面向，富邦人壽皆積極挹注資源、深化企業影響力。各項作為成效亦獲國內外肯定，包括九度獲得《世界金融雜誌》（World Finance）「台灣最佳保險公司」，以及 Brand Finance 全球百大保險品牌－全台第一，亦連續三年獲保險品質獎「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」、「知名度最高」四項冠軍殊榮；連續十年蟬聯保險龍鳳獎冠軍，為學子最嚮往加入之首選企業等。

未來富邦人壽將持續以保險本業為核心，結合數位科技為客戶打造更優質的用戶體驗；並以成為社區友善好鄰居為使命，關注失智和高齡等議題，致力縮短城鄉保障資源缺口，發揮影響力，讓個人、家庭至社會，同享共好。