富邦人壽全台唯一壽險業奪「亞洲企業社會責任獎」雙料殊榮

富邦人壽長期實踐失智高齡關懷行動並從保險本質出發推動健康促進，為全球唯一壽險企業榮獲「健康衛生推廣獎」。圖／富邦人壽提供
富邦人壽長期實踐失智高齡關懷行動並從保險本質出發推動健康促進，為全球唯一壽險企業榮獲「健康衛生推廣獎」。圖／富邦人壽提供

用保險推動社會永續 榮獲「健康衛生推廣獎」、「綠色領導獎」

富邦人壽以成為國民品牌為目標，除了善盡本業職責協助客戶強化風險保障，更持續深化永續經營（ESG），期盼透過治理、環境、社會各面向的永續行動，引領產業發展，成為帶動社會的正向力量。而成果也備受國際肯定！今年，富邦人壽從亞洲19國、逾200件參賽專案中脫穎而出，榮獲「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Entrepreneurship Awards）頒發「健康衛生推廣獎」及「綠色領導獎」，是台灣唯一同時勇奪兩項肯定的壽險公司。

「亞洲企業社會責任獎」由亞洲企業商會所舉辦，旨在鼓勵亞太地區企業善盡企業社會責任，富邦人壽以「打造健康樂活台灣(高齡失智關懷、健康促進商品創新、運動推廣等)」及「環境永續願景工程(推動四大低碳策略)」兩項專案參與評選，雙雙獲獎，正是對企業投入永續經營績效的肯定!富邦人壽總經理陳俊伴表示：「企業與社會、環境共存共榮，企業的影響力越大，肩負的責任也越重。獲獎是肯定更是責任的延續，富邦人壽將持續兼顧企業營運發展、對社會的責任、對環境的友善，並依循聯合國「永續發展目標(SDGs)」，做為保險服務及社區關懷的發展策略，以期多方面解決社會變遷問題，為台灣社會創建共好價值。」

健康樂活台灣：失智高齡守護網再擴大 保險本業出發展現企業影響力

富邦人壽長期從預防、協尋、支持、知識傳遞實踐失智關懷行動，連續五年與老盟於全台百間醫院推動「醫生確診送手鍊」服務，透過專業醫師於病友確診當下完成手鍊配戴，第一時間啟動預防走失協尋服務，今年更有台北、台中、苗栗、澎湖、金門等五縣市政府加入支持此服務，成為失智家庭最穩固的後盾。此外，有感於大眾對失智症認識不足，今年也擴大推動「失智教育種子計劃」，與台灣失智症協會共同推廣失智教育動畫片至全台小學，透過寓教於樂的教材，培養全台近百萬學童建立正確的認知力與行動力，為友善失智社會發展立下正向基礎。

同時，發揮本業職能，陸續推出鼓勵健康促進以及強化弱體族群醫療保障的外溢保單，鼓勵保戶勤走路和戒菸可享保費折減，達到事先預防疾病並降低罹病率；並開發全台第一個結合社群活動與保險教育及健康促進的APP- fungroup(放個鹿)，打造線上保險教育與健康促進社群平台，將保險概念及健康管理理念，深入推廣至民眾日常生活中。

環境永續工程：四大低碳策略齊進 邁向綠色金融永續發展

富邦人壽全面推動綠色金融永續發展，透由綠色採購、友善職場、服務無紙化及公益環保等四大低碳策略，展開友善環境實質作為，勇奪「綠色領導獎」。圖／富邦人壽提供

富邦人壽全面推動綠色金融永續發展，透由綠色採購、友善職場、服務無紙化及公益環保等四大低碳策略，展開友善環境實質作為，並對外善盡綠色金融及責任投資，響應政府支持再生能源發展。為擴大企業影響力，更積極從內部響應走向社會推廣，不僅將綠色環保概念融入商品設計與保戶服務中，提供保戶多元化及無紙化的金融服務，推估2019年服務流程綠化減少逾495公噸碳排放量，相當於大安森林公園15.2個月之吸碳量；亦舉辦全台淨溪及淨塑活動，導入「再生循環生態鏈」概念，攜手國人身體力行愛護環境，將淨灘拾回的塑膠廢棄物，再生製成實用的手機架，透過持續性的內、外理念溝通，提升全民環保意識。相關環境永續作為，更榮獲行政院環保署所舉辦的首屆「國家企業環保獎」肯定。

發揮保險安定社會的價值 榮獲國內外多項大獎肯定

為展現國民品牌服務台灣市場之決心，無論是在商品開發、服務創新、人才培育、社會公益、環境永續等面向，富邦人壽皆積極挹注資源、深化企業影響力。各項作為成效亦獲國內外肯定，包括九度獲得《世界金融雜誌》（World Finance）「台灣最佳保險公司」，以及 Brand Finance 全球百大保險品牌－全台第一，亦連續三年獲保險品質獎「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」、「知名度最高」四項冠軍殊榮；連續十年蟬聯保險龍鳳獎冠軍，為學子最嚮往加入之首選企業等。

未來富邦人壽將持續以保險本業為核心，結合數位科技為客戶打造更優質的用戶體驗；並以成為社區友善好鄰居為使命，關注失智和高齡等議題，致力縮短城鄉保障資源缺口，發揮影響力，讓個人、家庭至社會，同享共好。

文 謝奇璋

工商時報