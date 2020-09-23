百貨第一 遠東SOGO奪AREA兩大獎

綠色領導獎 人力投資獎 雙喜臨門 再創CSR新猷

SOGO榮獲2020亞洲企業社會責任獎兩項大獎，董事長黃晴雯肯定同仁努力。圖／SOGO提供

遠東SOGO百貨（以下簡稱SOGO）再創CSR新猷！最新公布的「亞洲企業社會責任獎」中，SOGO以「新食器時代4.0，減塑減廢永保安康」、「守護員工與社區健康，打造幸福職場」兩項計畫，勇奪綠色領導與人力投資大獎，成為百貨唯一雙喜臨門大贏家！SOGO第三度參加素有「永續諾貝爾獎」之稱的「亞洲企業社會責任獎」甄選，累計拿下五獎座，顯見深耕CSR受國際肯定。

SOGO董事長黃晴雯得知再度榮獲國際評審青睞，隨即表示這是對全體同仁莫大的鼓勵。她認為販售夢想與幸福感的百貨公司，是個溫馨、以人為本的產業，SOGO關注的重中之重，就是同仁、顧客與環境。現SOGO在深耕綠色百貨、攜手利害關係人打造幸福職場的成績被國際看見，也讓黃晴雯堅信「我們走在正確的永續道路上」。

回顧2017年，SOGO初次參賽，即領先全台百貨業者獲評審團肯定，並一舉拿下「健康衛生推廣獎」及「社會公益發展獎」雙獎殊榮；2019年則獲「綠色領導獎」，奠定綠色百貨標竿根基；今年除了綠色百貨表現亮眼，更首度以連結利害關係人打造健康公益平台，榮獲「綠色領導」與「人力投資」兩項大獎。

對內打造幸福、安全的職場，對外打造安心、貼心的購物環境，是SOGO努力不懈的方向。今年SOGO榮獲的「人力投資獎」即以「Ensuring the well-being of employees and the community to create a happy workplace」專案為題，說明百貨如何運用零售業的平台力，結合社區與同仁等利害關係人，型塑幸福安全與安心貼心的環境。

SOGO以循序漸進方式，從福利、照顧健康、心靈成長、職場安全等面向逐漸擴充，也隨著社會轉變、同仁需求調查，持續增加不同內容。SOGO除設置勞工健康服務醫師及護理人員，提供健康護理服務的醫務室，不定期邀請職業安全及健康促進之專家學者，加以宣導。每月亦安排亞東醫院醫師駐診，提供預防保健、健康管理、健康檢查諮詢、常見疾病問診、慢性病控制管理、旅遊醫學諮詢等服務。此外，針對不同年齡、職務內容的同仁，亦提供優於法規、每年一次的健康檢查，相關專案並擴及至同仁家屬、退休同仁皆可參與。

年度健康促進宣導課程及公益活動，舉凡菸害防治、心血管疾病、健康飲食、防癌講座、心靈舒壓、健康減重等，除了同仁以外，更邀請社區共同參與，讓健康安全的小種籽能擴大發芽。

在「綠色領導獎」部分，SOGO今年以「New Era of Tableware」新食器時代4.0專案，獲得評審青睞。此專案延續SOGO一貫的「打造亞洲第一綠色百貨」精神，從消費者日常使用的免洗餐具著手，邀顧客共同減塑減廢愛地球。

在「New Era of Tableware」專案中，SOGO領先政策，3年前就推動內用餐飲禁用一次性餐具，2019年進一步擴大到外帶餐飲，不主動、不免費提供一次性塑膠餐具，估計一年減少200公噸廢棄餐具。SOGO忠孝館自營超市，更推動蛋盒包裝更換、疏果裸賣，減少一次性塑膠包材與托盤，三年下來累計減少了3.7公噸塑膠包材。此舉不但真正落實減少廢棄物目的，更透過活動教育消費者，只要在日常中實現一小步，累積下來就是很大的力量。

黃晴雯表示，推動綠色營運文化，打造綠色賣場，是SOGO的責任也是使命，將持續努力，希望拋磚引玉，帶動產業一起朝綠色百貨的方向邁進。

亞洲最綠百貨 獲36環保獎項肯定

許多環境保護活動，都能看到SOGO志工的身影。圖／SOGO提供

環境永續是SOGO長期關注的議題，SOGO以「能資源整合」、「綠色行銷」與「環境教育」三大面向為柱，實踐「亞洲第一綠色百貨」目標。對內透過專責人員滾動式管理，持續汰換節能設備，節能績效有目共睹；對外則超前部署減碳、減廢，形塑綠色營運文化，對消費者、同仁、合作廠商等利害關係人發揮正面影響力。繼天母店頂樓太陽能發電設備後，2019年新竹店也釋出頂樓空間，建造全新太陽能發電系統；忠孝館則於超市推動包裝減量，累積減塑近4公噸。多年耕耘，讓SOGO綠色百貨績效受國內外肯定，2015年起累計獲頒36座環保類獎項。



SOGO以系統化、科學化的管理，落實內部能源管控，每月檢討耗能狀況。透過能源管理與監督，SOGO亦找出現階段能源使用可改善之處，近年投入7,000萬元經費陸續更新設備，獲得良好成效。此外，SOGO也分段規劃不同期程的節能減碳目標，並投入再生能源利用。

除了科學化管理，SOGO綠色軟實力亦不容小覷，SOGO董事長黃晴雯指出，同仁的工作日常，就是將CSR精神內化，善用通路賣場特性，讓每個小小的環保永續理念落實、推廣、擴大傳散。

而SOGO減塑不僅做到最好，更要超前部署。SOGO領先政策，3年前就推動內用餐飲禁用一次性餐具，2019年進一步擴大到外帶餐飲，不主動、不免費提供一次性塑膠餐具，估計一年減少200公噸廢棄餐具。SOGO忠孝館自營超市，更推動蛋盒包裝更換、疏果裸賣，減少一次性塑膠包材與托盤，三年下來累計減少了3.7公噸塑膠包材。

針對顧客，SOGO亦推出低碳市集、設計低碳飲食教學，把環境教育活動搬到百貨公司內「圈粉」。光是2019年，就舉辦了超過百場綠色公益活動與綠色市集，超過8萬人次參與，盼以寓教於樂的方式，讓綠色文化進入顧客生活。

落實運動企業、鼓勵社會參與 打造幸福職場「暖」實力

勞動安全是企業永續發展的根基，對SOGO而言，全員參與、職災預防、符合法令以及持續改善是最基本的標準，近年SOGO更進一步，致力為同仁打造幸福感十足的工作環境。包含落實運動企業精神，聘用專責教練，為同仁進行健康管理；加碼社團與志工服務補助，鼓勵同仁社會參與；同時在教育訓練中，增強心靈成長與紓壓類課程，幫助同仁排解家庭、教養、婚姻等壓力。

SOGO百貨董事長黃晴雯認為，社會普遍認為勞動安全、職業衛生是企業必要之責，是企業穩定發展的基石。但SOGO則是將職安衛的責任範圍擴大，把同仁的幸福感、健康與安全都視為重要責任，因為「員工是企業最重要的資產」。

SOGO由董事長黃晴雯簽署〈職業安全衛生政策〉，從上而下落實安全衛生願景及承諾。同時以循序漸進方式、PDCA的精神，從福利、照顧健康、心靈成長、職場安全等面向逐漸擴充，也隨著社會轉變、同仁需求調查，持續增加多元內容。

鑒於現代人飲食與生活習慣較不佳，同仁多半提出運動習慣難以養成、希望有專業人員指導飲食、健檢中三高狀況待改善等問題，因此SOGO由職福會、勞安室、教育訓練課推廣，專責規劃運動與健康促進活動與課程，強化運動風氣；更鼓勵運動類型社團積極發展，補助其相關經費。其中SOGO高雄店亦參與體育署計畫，成為全台唯一有專責運動指導員的百貨，為同仁量身打造運動課表。

為了解同仁對於各項制度、措施、福利滿意度，與對公司政策瞭解程度，SOGO自2016年起，每年委託學術單位，進行員工滿意度暨CSR認知調查。經過系統化努力，SOGO員工對於安全工作環境、友善工作環境、健康促進課程的滿意度，均達8成以上。