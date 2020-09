百貨第一 遠東SOGO奪AREA兩大獎

綠色領導獎 人力投資獎 雙喜臨門 再創CSR新猷

SOGO榮獲2020亞洲企業社會責任獎兩項大獎,董事長黃晴雯肯定同仁努力。圖/SOGO提供

遠東SOGO百貨(以下簡稱SOGO)再創CSR新猷!最新公布的「亞洲企業社會責任獎」中,SOGO以「新食器時代4.0,減塑減廢永保安康」、「守護員工與社區健康,打造幸福職場」兩項計畫,勇奪綠色領導與人力投資大獎,成為百貨唯一雙喜臨門大贏家!SOGO第三度參加素有「永續諾貝爾獎」之稱的「亞洲企業社會責任獎」甄選,累計拿下五獎座,顯見深耕CSR受國際肯定。

SOGO董事長黃晴雯得知再度榮獲國際評審青睞,隨即表示這是對全體同仁莫大的鼓勵。她認為販售夢想與幸福感的百貨公司,是個溫馨、以人為本的產業,SOGO關注的重中之重,就是同仁、顧客與環境。現SOGO在深耕綠色百貨、攜手利害關係人打造幸福職場的成績被國際看見,也讓黃晴雯堅信「我們走在正確的永續道路上」。

回顧2017年,SOGO初次參賽,即領先全台百貨業者獲評審團肯定,並一舉拿下「健康衛生推廣獎」及「社會公益發展獎」雙獎殊榮;2019年則獲「綠色領導獎」,奠定綠色百貨標竿根基;今年除了綠色百貨表現亮眼,更首度以連結利害關係人打造健康公益平台,榮獲「綠色領導」與「人力投資」兩項大獎。

對內打造幸福、安全的職場,對外打造安心、貼心的購物環境,是SOGO努力不懈的方向。今年SOGO榮獲的「人力投資獎」即以「Ensuring the well-being of employees and the community to create a happy workplace」專案為題,說明百貨如何運用零售業的平台力,結合社區與同仁等利害關係人,型塑幸福安全與安心貼心的環境。

SOGO以循序漸進方式,從福利、照顧健康、心靈成長、職場安全等面向逐漸擴充,也隨著社會轉變、同仁需求調查,持續增加不同內容。SOGO除設置勞工健康服務醫師及護理人員,提供健康護理服務的醫務室,不定期邀請職業安全及健康促進之專家學者,加以宣導。每月亦安排亞東醫院醫師駐診,提供預防保健、健康管理、健康檢查諮詢、常見疾病問診、慢性病控制管理、旅遊醫學諮詢等服務。此外,針對不同年齡、職務內容的同仁,亦提供優於法規、每年一次的健康檢查,相關專案並擴及至同仁家屬、退休同仁皆可參與。

年度健康促進宣導課程及公益活動,舉凡菸害防治、心血管疾病、健康飲食、防癌講座、心靈舒壓、健康減重等,除了同仁以外,更邀請社區共同參與,讓健康安全的小種籽能擴大發芽。

在「綠色領導獎」部分,SOGO今年以「New Era of Tableware」新食器時代4.0專案,獲得評審青睞。此專案延續SOGO一貫的「打造亞洲第一綠色百貨」精神,從消費者日常使用的免洗餐具著手,邀顧客共同減塑減廢愛地球。

在「New Era of Tableware」專案中,SOGO領先政策,3年前就推動內用餐飲禁用一次性餐具,2019年進一步擴大到外帶餐飲,不主動、不免費提供一次性塑膠餐具,估計一年減少200公噸廢棄餐具。SOGO忠孝館自營超市,更推動蛋盒包裝更換、疏果裸賣,減少一次性塑膠包材與托盤,三年下來累計減少了3.7公噸塑膠包材。此舉不但真正落實減少廢棄物目的,更透過活動教育消費者,只要在日常中實現一小步,累積下來就是很大的力量。

黃晴雯表示,推動綠色營運文化,打造綠色賣場,是SOGO的責任也是使命,將持續努力,希望拋磚引玉,帶動產業一起朝綠色百貨的方向邁進。

亞洲最綠百貨 獲36環保獎項肯定

許多環境保護活動,都能看到SOGO志工的身影。圖/SOGO提供

環境永續是SOGO長期關注的議題,SOGO以「能資源整合」、「綠色行銷」與「環境教育」三大面向為柱,實踐「亞洲第一綠色百貨」目標。對內透過專責人員滾動式管理,持續汰換節能設備,節能績效有目共睹;對外則超前部署減碳、減廢,形塑綠色營運文化,對消費者、同仁、合作廠商等利害關係人發揮正面影響力。繼天母店頂樓太陽能發電設備後,2019年新竹店也釋出頂樓空間,建造全新太陽能發電系統;忠孝館則於超市推動包裝減量,累積減塑近4公噸。多年耕耘,讓SOGO綠色百貨績效受國內外肯定,2015年起累計獲頒36座環保類獎項。



SOGO以系統化、科學化的管理,落實內部能源管控,每月檢討耗能狀況。透過能源管理與監督,SOGO亦找出現階段能源使用可改善之處,近年投入7,000萬元經費陸續更新設備,獲得良好成效。此外,SOGO也分段規劃不同期程的節能減碳目標,並投入再生能源利用。

除了科學化管理,SOGO綠色軟實力亦不容小覷,SOGO董事長黃晴雯指出,同仁的工作日常,就是將CSR精神內化,善用通路賣場特性,讓每個小小的環保永續理念落實、推廣、擴大傳散。

而SOGO減塑不僅做到最好,更要超前部署。SOGO領先政策,3年前就推動內用餐飲禁用一次性餐具,2019年進一步擴大到外帶餐飲,不主動、不免費提供一次性塑膠餐具,估計一年減少200公噸廢棄餐具。SOGO忠孝館自營超市,更推動蛋盒包裝更換、疏果裸賣,減少一次性塑膠包材與托盤,三年下來累計減少了3.7公噸塑膠包材。

針對顧客,SOGO亦推出低碳市集、設計低碳飲食教學,把環境教育活動搬到百貨公司內「圈粉」。光是2019年,就舉辦了超過百場綠色公益活動與綠色市集,超過8萬人次參與,盼以寓教於樂的方式,讓綠色文化進入顧客生活。

落實運動企業、鼓勵社會參與 打造幸福職場「暖」實力

勞動安全是企業永續發展的根基,對SOGO而言,全員參與、職災預防、符合法令以及持續改善是最基本的標準,近年SOGO更進一步,致力為同仁打造幸福感十足的工作環境。包含落實運動企業精神,聘用專責教練,為同仁進行健康管理;加碼社團與志工服務補助,鼓勵同仁社會參與;同時在教育訓練中,增強心靈成長與紓壓類課程,幫助同仁排解家庭、教養、婚姻等壓力。

SOGO百貨董事長黃晴雯認為,社會普遍認為勞動安全、職業衛生是企業必要之責,是企業穩定發展的基石。但SOGO則是將職安衛的責任範圍擴大,把同仁的幸福感、健康與安全都視為重要責任,因為「員工是企業最重要的資產」。

SOGO由董事長黃晴雯簽署〈職業安全衛生政策〉,從上而下落實安全衛生願景及承諾。同時以循序漸進方式、PDCA的精神,從福利、照顧健康、心靈成長、職場安全等面向逐漸擴充,也隨著社會轉變、同仁需求調查,持續增加多元內容。

鑒於現代人飲食與生活習慣較不佳,同仁多半提出運動習慣難以養成、希望有專業人員指導飲食、健檢中三高狀況待改善等問題,因此SOGO由職福會、勞安室、教育訓練課推廣,專責規劃運動與健康促進活動與課程,強化運動風氣;更鼓勵運動類型社團積極發展,補助其相關經費。其中SOGO高雄店亦參與體育署計畫,成為全台唯一有專責運動指導員的百貨,為同仁量身打造運動課表。

為了解同仁對於各項制度、措施、福利滿意度,與對公司政策瞭解程度,SOGO自2016年起,每年委託學術單位,進行員工滿意度暨CSR認知調查。經過系統化努力,SOGO員工對於安全工作環境、友善工作環境、健康促進課程的滿意度,均達8成以上。