南山人壽結合本業創造永續發展價值

連年榮獲亞洲企業社會責任等國內外大獎肯定

南山人壽長期致力於實踐企業社會責任，2020年再獲肯定，榮獲亞洲企業商會主辦之「第10屆亞洲企業社會責任獎」綠色領導獎及台灣檢驗科技公司（SGS）之「第2屆SGS CSR Awards」年度永續菁英獎二項殊榮。南山人壽為落實綠色保險、低碳服務的減碳承諾，持續推動環境永續行動，倡議環保作為，舉辦淨灘、生活減塑等活動，扮演推動臺灣環境永續發展的關鍵力量，持續為地球永續環境貢獻心力。

「亞洲企業社會責任獎」自2009年起在東南亞及東亞等區域舉辦，表揚推動永續企業社會責任之優秀企業，2015年起於超過15個國家及地區，選拔CSR各領域傑出成就者，獲亞洲各國企業重視，競爭激烈，被視為亞洲評價最高的CSR大獎之一。本屆得獎名單於今日出爐，南山人壽以「南山人壽永續實踐-全球第一『人身保險服務』碳足跡標籤」獲頒綠色領導獎，也是連續第二年獲獎。

南山人壽連續九年推動「愛海洋行動」，2020年導入ISO 20121 成為全台首場永續淨灘植樹活動。圖／南山人壽提供

氣候變遷已成為全球高度關注的議題，根據國際科學機構「全球碳計畫」發表的研究指出，全球二氧化碳排放量逐年創新高。自2018年起，南山人壽以具體行動，導入ISO 14067碳足跡標準，進行「人身保險服務」的碳足跡分析，並通過各階段的嚴格審查，取得環保署產品碳足跡標籤證書，成為全球第一家取得雙重碳足跡認證的保險業者。

歷經各界專家嚴謹的檢核後，確認南山人壽平均每一件人身保險服務碳足跡為8公斤。透過碳排放盤查，不但能有效將保險公司政策與減少能源浪費、履行環境永續承諾相結合，更能提供同業計算人身保險服務碳足跡的依據，發揮產業影響力，獲亞洲企業商會頒發綠色領導獎肯定。

此外，南山人壽認為，保險公司不僅應秉持穩健的經營策略，創造亮眼的財務表現，更需具有對個人、家庭保障與社會安定的使命感，因此，身為永續經營的公司，必須更積極的朝向兼顧企業、產業與社會三方面的永續發展目標精進，這也是南山人壽推動CSR 的核心理念與原則。

南山人壽持續推動企業永續的理念，也受到國內第三方認證單位的關注與認同，同(23)日在台灣檢驗科技公司主辦的SGS 2020企業管理分享年會暨CSR Awards頒獎典禮上，獲頒年度永續菁英獎。該獎項係參考國內外獎項評比與公司治理前15%的評鑑成績，並經過數位跨領域專家嚴謹公正的評鑑選出，南山人壽從逾百家企業中脫穎而出，彰顯在CSR領域的表現深獲肯定。 多年來，南山人壽即以「公益服務業」的精神超前部署，領先同業推動多項實踐企業社會責任的行動與服務。展望未來，南山人壽仍以此自我期許，在營運及服務的每一個環節中，除了遵守相關法規的要求，更積極推動各項行動方案，延伸對環境、社會各面向的影響力，並落實付諸具體的行動，讓南山人壽更茁壯、朝向永續的未來發展。