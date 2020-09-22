預防失智症保障規畫　公勝保經超前部署2步驟

國際失智症協會(ADI) 每年9月發起為國際失智症月，依據2019年國際失智症協會報告，估計全球有超過5000萬名失智者，每三秒就有1人罹患失智症，公勝保經建議民眾應超前佈署商業保險，可大幅降低罹患失智症後的生活與經濟重大衝擊，列為必修的課題。

公勝保經沛鑫事業部經理張芸瑄表示，因應失智人口比例越來越高，若每月需要5萬元照護費用計算，一年開銷達60萬元，65～74歲老人失能後平均可再活10年以上，因此至少要準備600萬來因應風險，這對一般家庭產生相當大的負擔。

公勝財顧財務顧問黃馨誼建議，應依照每個家庭實際狀況進行財務評估，其中風險管理應佔總資產的10％，並準備3－6個月開銷做為緊急預備金，將無法承擔的風險轉嫁給保險公司，及早將保障規畫完整，為預防失智症提前作好準備。

超前部署一：利用保單轉嫁失能風險

若擔心嚴重失智造成失能而成為家庭負擔，公勝保經沛鑫事業部經理張芸瑄建議以不還本型的失能險為主險、重大傷病險、醫療實支實付，再搭配產險的意外險，可全方位啟動醫療前中後的妥善照顧。基本保障包括失能險月給付至少5萬、及重大傷病險至少100萬，醫療方面必須要有實支實付醫療險，一天住院至少給付４,000元、雜費至少20萬以上，意外險身故保障建議300萬、意外住院日額2,000元，年繳保費不到5萬元就能讓滿足失能保障，還能同時享有實支醫療、重大傷病、意外險等完整保障。

超前部署二：守護失智症患者財務安全

公勝財顧財務顧問黃馨誼建議透過以下4種方式，提前規畫，守護財產：

1、意定監護：自己選擇監護人，作為長期照護、資產管理、老有所終。

2、設定安養信託：委託專業機構管理財產，以支付醫療、生活、看護等安養費用，並依信託契約管理財產。

3、不動產預告登記：對不動產採行「預告登記」、對金融機構要求「當事人註記」，防止不動產被惡意侵奪。

4、 預定遺囑：可以依照自己的意願，決定自己死後所遺留下來的財產要如何分配，也能做好個人資產盤點，引領人生最後一階段，把愛留給最愛的家人。