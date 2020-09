夯投資 新選擇！ 路博邁ESG新興市場債券基金

國內第一檔專注投資於新興國家主權債的ESG概念型基金

近年ESG投資成為新顯學,以ESG為主要投資策略不僅早已是全球機構法人優先考量的標的,現在,一般投資人將有更多機會跟進!於9月21日展開募集的路博邁 ESG新興市場債券基金,是國內第一檔專注投資於新興國家主權債的ESG概念型基金,提供投資人有別於以股票與企業債ESG評估為主的投資選擇。

路博邁投信總經理陳正芳表示,目前市面上ESG基金投資標的多以股票與企業債為主,較少涉及新興主權債,而路博邁集團新興債團隊早在 2000年就將ESG概念運用於主權債投資,至今已有長達20年的經驗,是業界中很早就導入ESG分析的團隊之一。

陳正芳表示,根據回測研究顯示,將ESG分析應用於新興主權債可望獲得顯著的超額報酬。以摩根大通全球多元新興市場債券指數為例,過去20年的年化報酬率約為7.8%,但若加上總體經濟與ESG因子分析,年化報酬率則提高至9.8%左右 。

除了上檔潛利加分,下檔風險亦有明顯的控制效用。觀察新興債違約國家的ESG表現,可發現在治理能力上普遍表現較差,因此連帶拖累經濟發展及金融市場穩定。聯合國責任投資原則報告也指出,若國家的貪腐情況越嚴重,通常其債券違約的機率也大幅提高。因此,投資上藉由ESG分析,有助於排除信用體質較差的新興國家,降低違約風險。

雖然ESG蔚為風潮,但其中眉角可不少。尤其當運用在主權債投資時,更需要建立獨有的分析架構,以挑選與報酬表現最相關的因子。比如說,治理面其實才是評估主權債違約風險的最重要關鍵,相關因子如貪腐與清廉、法律規則、政治事件等,權重就需要比較高。

除此之外,也要避免只依賴第三方ESG評分,因為第三方資料結果可能呈現分歧。以斯洛伐克的ESG分數為例,摩根大通給予90,MSCI給予60,兩者差距高達30。但路博邁透過獨有分析架構綜合評估後,最終給予斯洛伐克ESG分數67,解決依賴第三方評分有可能顯著差異的缺陷。

陳正芳表示,路博邁ESG新興市場債券基金,結合路博邁獨有ESG分析與固有的總經分析,除了表現資優的國家,基金更加重視ESG分數進步國家的投資機會,以挖掘更多超額報酬機會。

這檔基金由路博邁實力堅強的兩大團隊合作打造,分別為由34位專家組成的路博邁新興債團隊,以及與時俱進的ESG團隊。

其中,新興債團隊於1994年即投入新興主權債投資,更早於市場指數成立,且34位投資專家來自全球不同國籍,不僅熟悉新興市場當地政經局勢,更分駐全球貫徹在地化研究,投資經驗多元豐富。

而路博邁集團的ESG表現更是屢創佳績,在最新出爐的2020年聯合國責任投資原則組織 (UN PRI)的各個評分項目皆拿下A+的最高評分(截至2019年底),同時亦榮獲2020《亞洲資產管理雜誌》Best of the Best Awards 最佳ESG經理人(台灣) 大獎。

路博邁ESG新興市場債券基金分別有新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣五種計價幣別,以及累積、月配多重級別選擇。