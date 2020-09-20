總統力挺「危老+都更」 臺灣企銀拚全台都市翻新

臺灣企銀舉辦「危老+都更博覽會暨研討會」，一連兩天於松山文創園區熱鬧登場，總統蔡英文今(20)日特地出席力挺，給予各主協辦單位肯定及鼓勵，她表示政府會持續透過政策的規劃和引導，翻轉台灣的老舊建築物。

因應各界對危老及都更議題的高度關注，臺灣企銀藉由第二屆「危老+都更博覽會」展出之際規劃三場研討會，分別以危老都更實務、都更多元價值及智慧生活為主題。臺灣企銀董事長黃博怡於研討會中與各產業專家共同探討都更危老產業商機，另該行創新金融專案辦公室顧問陳銅溪先生也於會上分享臺灣企銀深耕危老都更業務之成果。

針對危老都更需求，臺灣企銀打破傳統房屋重建貸款流程，成立的「創新金融專案辦公室」，可提供專案輔導、融資和信託等一條龍服務，加速案件辦理。自辦公室創立以來，從新北市新莊區化成工業區危險老舊建物重建、國內罕見的林口工業區危老重建案等皆出自該辦公室之手，承辦的案件都具有相當代表性。臺灣企銀都更危老相關案件核准貸款金額逾260億元，為全台危老都更重建注入資金活水。

目前全球面臨新冠肺炎疫情及氣候變遷等眾多威脅，都市更新已不只是老屋重建，未來納入環境再生、安全抗震、健康防疫、全齡共生等多元價值，將是大勢所趨。臺灣企銀董事長黃博怡表示，該行將持續配合政府政策，作為危老及都更重建資金後盾，翻新臺灣都市風貌。