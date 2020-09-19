深耕不動產債權　日昇金獲獎連連

深耕不動產債券金融科技公司日昇金互聯網公司的創新能力受到由經濟部工業局指導，工商時報、中華民國軟體協會共同主辦的「金漾獎」肯定。日昇金在數家老牌金控及大型集團包夾中，勇奪金融科技類佳作；同時也獲得中華傑出企業管理人協會所主辦之「金峰獎」傑出企業、傑出創業楷模的肯定。

近日被檢調依違反《銀行法》起訴的彩石珠寶董事長，2016年推出以彩鑽為投資標的「綠橘投資」，保證年獲利15%及分紅，吸引民眾投資，目前粗估超過百名投資人受害，金額逾億元；董事長開記者會時表示，當初公司資金出狀況，去地下錢莊借錢是他做過最錯誤的選擇。日昇金執行長郭錦駩就提醒投資人在進行理財投資時，還是應慎選投資平台、仔細考量投資商品，眼光放長，不要受保證獲利等話術影響。

郭錦駩執行長(右)代表日昇金公司領「金峰獎」獎項，前副總統吳敦義上台頒獎(左)。圖／日昇金提供

日昇金的核心理念為：「先研究安全低風險，再來講求投資績效。」旗下營運的「Daily Gold日生金」投資平台上每一筆投資標的，背後都有抵押擔保品；每半年定期請會計師查核，確保債權真實存在，沒有假標問題，並公告於官網供投資人檢視；平台本身不經手金流，改與第三方金流公司合作；投資人更可以利用「預約鑑賞」，直接到公司查看案件相關資料，債權抵押品的資訊清楚透明。 執行長郭錦駩表示，日昇金透過平台媒合借貸雙方，已幫助超過300人遠離地下錢莊；配合政府包租代管政策，聯手「幸福久久窩」，推出「包租公專案」，協助超過2,000人找到安全舒適的家，解決社會住宅問題。日昇金公司為投資人設立多重保障，致力為社會做貢獻，這次團隊能夠從眾多強敵（元大銀行、玉山證券、日盛證券、台塑網科技等）手中存活，取得評審團認可，得到金融科技類佳作殊榮，或許可歸功於此。