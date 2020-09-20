PIMCO共同主持聯合國專案 推動全球ESG投資

新冠疫情危機暴露公衛系統缺陷、脆弱的工作條件和供應鏈，以及嚴重的社會不平等現象，導致全球金融市場持續波動，也喚醒了投資人的永續意識，紛紛轉向擁抱更能避險的永續投資，國內金融市場也掀起一波ESG投資熱潮。PIMCO（品浩）觀察到，投資市場開始主動發掘具有ESG 潛力的企業，因為重視ESG的企業債券信用評等較佳，營運和績效也較穩健，長遠往往能提供較佳的報酬。

ESG即是將環境、社會與公司治理三項營運標竿納入決策過程，成為投資人選擇投資標的的遵循準則。PIMCO美國核心策略投資長暨ESG 投資策略主管Scott Mather認為，永續議題將持續受到社會大眾的關注，尤其是在企業界和投資界。中長期而言，企業將能夠最大化實現成長和保有組織彈性。短期看來，投資者將受益於數據、透明度，以及新型金融商品的增長。

PIMCO為期望在投資策略中強化ESG 導向，建立ESG投資策略平台；PIMCO的分析師們也將ESG指標納入投資評估及估值過程。在為全球客戶進行投資時，氣候變遷、法規變更，以及消費者偏好等因素皆可能影響PIMCO對投資機會的估值。因此，PIMCO將「由下而上」的ESG整合流程涵蓋至信用貸款、主權債、市政債券和證券化資產投資，輔以PIMCO專家團隊「由上而下」的觀點來整體評估永續投資。

PIMCO預計市場將發行更多符合永續發展目標（SDG, Sustainable Development Goals）的新型金融商品，像是與疫情相關的特殊債券、社會債券或綠色債券。此外，PIMCO更積極地與產業組織和決策者尋求、開發創新的金融商品。 例如：PIMCO共同主持聯合國全球契約組織的CFO專案，身為這項計劃的創始成員，PIMCO動員上百位財務長，以解決與永續發展目標相關的融資需求，同時為具有影響力的投資者們創造更多投資機會。

在後疫情時代，PIMCO預期市場將出現新型的商業和投資模式。許多決策者、企業和財務負責人皆呼籲從原先強調財務績效的短期「股東中心模式」，轉變為關注員工、客戶和投資人且兼具長遠規劃的「利益關係人模式」。Scott Mather 認為，重視永續發展和利益關係人的公司，將具備更強的風險管理和企業持續營運能力。

愈來愈多投資人認為，面對永續發展的挑戰，企業財務長必須採取廣泛的行動，而資產管理人亦必須持續投資ESG 領域，以因應投資人對於永續投資策略的追求。

PIMCO一直相信與債券發行人接觸交流是公司專有研究重要的一環。在2019年，PIMCO就與超過175家PIMCO ESG投資策略所持有或考慮持有的證券發行人交流，其中大部分的交流與環境風險和綠色債券相關。作為主動資產管理專家，PIMCO始終相信，「參與」是ESG投資策略流程中的重要環節。透過投資願意改善其ESG實踐的企業和主權國家，能為整體金融環境帶來更大的綠色影響力。