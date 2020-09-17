楊連發資金遭假扣押 收購裕國案引發炒股疑慮

久裕國際公開收購裕國案，面臨資金來源疑雲？最新的法院裁定，9月2日至今裕國前董事長楊連發名下資產陸續遭到假扣押，並已確定執行，收購裕國的資金來源疑雲重重，消息傳出後，目前就有股東站出來質疑，主導收購案的楊連發是否企圖假借收購之名，擾亂投資市場秩序，呼籲檢調調查。

裕國表示，久裕國際8月20日向金管會提出公開收購裕國申報書，公告擬以每股新臺幣19元公開收購裕國9％股權。裕國副總裁楊吳奈美疑惑負債累累的楊連發收購資金來源之際，赫然發現當初與總裁楊得根畢生努力賺錢並「借名登記」在楊連發名下，位於臺中市西區公益路精華地段上的不動產，已被楊連發拿去向華南銀行設定抵押權，借出新台幣4200萬元，痛心疾首。

楊連發資金來源疑竇 連法院神速執行假扣押

令楊吳奈美不解的是，權狀一直在自己手上且保管多年，為何會被楊連發拿去借貸？一問之下，原來是楊連發謊報權狀遺失，進而申請遺失補發，並簽下切結書，恐涉嫌「偽造文書」。

緊接著，楊吳奈美於8月24日向台中地院提出聲請，擬對楊連發名下約新台幣1億元的財產進行假扣押，法官火速在四天內裁定，認為應准予假扣押，楊吳奈美馬上啟動假扣押，在8月31日同步聲請執行。已知，目前楊連發名下不動產全都遭查封，不得再用其不動產對外借貸，等於凍結大量資金來源。

事實上，楊吳奈美會對大兒子楊連發如此痛心，其來有自，因為在早期，她就多次金援楊連發，挽救他的財務危機。而追查之下，才又發現108年11月6日，還在訴訟中，楊連發就擅自持借名登記的臺中市大里區長春段上土地和建物，向彰化銀行訂定抵押權，借了5640萬元，如今又故技重施，短短一年不到，累積新增近1億元的債務，嚴重影響未來楊吳奈美的債權，而楊連發個人財務狀況堪慮。

股東懷疑久裕假收購真炒股 引來主管機關關注

因此有股東合理懷疑，楊連發借貸出的款項，是用於久裕收購裕國的資金，但資金來源是「借名登記」的不動產，屬於「挪用」，未來收購案若完成，但經查證判決來源有問題，被主管機關撤銷收購情事，賣出股票的股東不僅會白忙一場，而查案過程中股票還將被凍結，股東權益大受損害。

此外，股東指出，久裕揚言收購裕國是因為想進入董事會參與公司經營，卻只收購9％股權，於情於理不合，加上楊連發所持有的股份，合計起來僅約10％出頭，無足輕重進入董事會，實在不像市場上想取得經營權收購人，拋出動輒20%～30%的收購意願，令人懷疑是否真如楊連發所說是看好裕國，進而想長期持有裕國的動機？

再者，楊連發訂下8月20日至9月30日共40天的收購期，已經超過即將在9月23日舉行的股東會，且超過停止過戶日，也就是說，楊連發此次收購的股份只能在三年後股東會發揮競逐董事效用，完全不符合一般邏輯。

況且裕國8月20日的收盤價是15.15元，楊連發盤後公告欲用19元收購，隔日、8月21日裕國股票急拉漲停鎖死，8月24日又在盤中拉出第二根漲停，收盤價18元、漲幅達8％，所以股東們合理懷疑，周圍相關人等可能早就佈局裕國股票，準備套利，與其說是收購，不如說是「炒股」！有無涉嫌內線交易，都希望主管機關、檢調等單位密切關注。

楊吳奈美公開聲明書

楊吳奈美控訴楊連發公然說謊 連媽媽都騙

不只如此，日前楊連發訴諸新新聞表明，手握楊吳奈美簽名及手印的聲明書，指出母親楊吳奈美是支持自己。楊吳奈美更氣憤表示，當時楊連發並無告知是「支持聲明書」，而「騙」說開會文件，基於信任兒子的前提下才會誤簽，現回想起來，十分可惡！事後也出具聲明書向各董事澄清，更在接受媒體專訪時，重申絕無支持楊連發之意！

楊吳奈美一再強調，自己唯一支持的裕國董事長是楊育偉，也就是家族的第三代，楊育偉年紀雖輕僅28歲，但跟在創辦人楊得根身邊工作超過十年，深得楊得根和楊吳奈美信賴，楊吳奈美相信，孫子年輕的思維，能提升公司治理、加速轉型，為公司帶來新氣象，帶領裕國邁向下一個30年。