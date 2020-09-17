前英國與加拿大央行行長Mark Carney 加入PIMCO全球諮詢委員會

Mark Carney目前是聯合國氣候行動暨金融特使，曾於2013年至2020年期間擔任英國央行行長，並於2008年至2013年期間擔任加拿大央行行長

全球首屈一指的固定收益投資管理公司PIMCO 9月17日宣佈經濟學家暨前英國與加拿大央行行長Mark Carney加入PIMCO全球諮詢委員會。PIMCO全球諮詢委員會針對全球經濟、政治、與策略發展，乃至於對金融市場的影響，向PIMCO投資專家提出深入觀點。

PIMCO全球諮詢委員會成立的宗旨，在於協助PIMCO更深入地瞭解影響金融市場的政策與機構組織，成立四年多來在PIMCO投資流程中扮演不可或缺的角色。目前，PIMCO全球諮詢委員會的主席為美國聯準會的前主席Ben Bernanke（柏南克）其他成員包括英國前首相及前財政大臣Gordon Brown（布朗）、新加坡政府投資公司（GIC）前投資長Ng Kok Song（黃國松）、前美國國務院政策規劃總監Anne-Marie Slaughter（斯勞特）、前任白宮幕僚長Joshua Bolten（博爾頓）、以及歐洲央行前總裁Jean-Claude Trichet（特里謝）。

Mark Carney目前是聯合國氣候行動暨金融特使。2013年至2020年期間，Mark Carney曾任英國央行行長以及貨幣政策委員會、金融政策委員會、與審慎監管委員會之主席。此外，Mark Carney曾於2011年至2018年期間擔任金融穩定委員會之主席，以及歐洲系統性風險委員會之首席副主席。Mark Carney曾於2008年至2013年期間擔任加拿大央行行長。

PIMCO執行長Emmanuel Roman（樂文禮）表示，PIMCO全球諮詢委員會匯聚全球頂尖意見領袖。身為經濟學家的Mark Carney專精於氣候金融轉型的研究，且曾任英國與加拿大央行行長，未來將為PIMCO全球諮詢委員會貢獻多年來累積的寶貴經驗。

PIMCO集團投資長Dan Ivascyn（艾達信）表示，PIMCO全球諮詢委員會在PIMCO投資流程中扮演舉足輕重的角色，為PIMCO貢獻獨到的全球觀點、挑戰PIMCO的成見與假設，協助PIMCO為全球客戶實現優異的投資成果。

Mark Carney簡歷

Mark Carney於1965年出生於加拿大西北領地之史密斯堡，擁有哈佛大學經濟學學士學位，以及牛津大學經濟學碩士與博士學位。Mark Carney曾於高盛集團之倫敦、東京、紐約、與多倫多分公司任職13年，並於2003年至2004年期間擔任加拿大央行副行長。Mark Carney於2004年至2008年期間擔任加拿大財政部之高級助理副部長，接著於2008年至2013年期間擔任加拿大央行行長。

Mark Carney於2019年12月獲命聯合國氣候行動暨金融特使。2013年至2020年期間，Mark Carney曾任英國央行行長以及貨幣政策委員會、金融政策委員會、與審慎監管委員會之主席。此外，Mark Carney曾任金融穩定委員會之主席（2011年－2018年）、歐洲系統性風險委員會之首席副主席、三十人小組（Group of Thirty）成員、以及世界經濟論壇之基金會董事會成員。