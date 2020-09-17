中壽數位轉型有成 表揚會首度導入VR虛實整合

數位力就是未來競爭力！中國人壽近年積極導入數位創新、推動組織轉型，成果裴然，今年在新冠肺炎疫情衝擊影響下，仍成功吸引年輕世代加入中壽，目前20-40歲的業務新血佔比達76%，且新進業務同仁收入平均成長達24%，在一片不景氣聲中，是極少數業務人力正成長的壽險公司。

而中壽在繳出漂亮成績單的同時，也於今(17)日舉辦108年極峰暨109年高峰表揚大會，不僅以「轉型升級 登峰造極」為主題，更創業界之先，首創透過VR(virtual reality；虛擬實境)結合線上線下(online to offline)虛實整合的創新型態，以充滿震撼力的影音視覺傳遞榮耀，並宣布將推動轉型計劃i-Agent2.0，讓保戶服務與體驗持續升級。

數位轉型不僅是科技的更新，更是策略思維與領導力的展現。中國人壽總經理黃淑芬認為壽險是「人」的事業，就要有溫度的經營，中壽重視人才的養成及培育，在國際級顧問協助下，以科技化建構完善的教育訓練制度，加速人才發展有效提升競爭力。

華麗科幻視覺饗宴 得獎殊榮不減

中壽108年極峰暨109年高峰表揚大會，展現在後疫情時代下超前部署的決心，跳脫以往所有得獎者必須同一時間同一地點群聚，中壽首度運用VR高科技攝影成像技術，構建出可與影視場景互動的空間，呈現出華麗科幻的盛大視覺饗宴，並透過後製影像傳播，讓更多人共同見證表揚時刻，讓獲獎者殊榮不減，榮耀更有溫度。

中壽持續進行數位轉型，運用數位科技工具成為經營助力，包括大數據選才模型，從動物性格找出每位業務的個人特質優勢，提供適才適所的培育計畫；以及「i-Agent」數位管理輔銷工具，藉由敏捷式的開發方式讓功能介面更趨完善，以數位化整合客戶管理、活動量與行事曆，也能即時管理同仁的學習應用成果。

中壽108年極峰暨109年高峰表揚大會，展現在後疫情時代下超前部署的決心，跳脫以往所有得獎者必須同一時間同一地點群聚，首度運用VR高科技攝影成像技術，構建出可與影視場景互動的空間，呈現出華麗科幻的盛大視覺饗宴，並透過後製影像傳播，讓更多人共同見證表揚時刻，讓獲獎者榮耀更有溫度。

中壽積極協助業務團隊厚植專業知識涵養之外，也持續進行數位轉型，運用數位科技工具成為經營助力，包括大數據選才模型，從動物性格找出每位業務的個人特質優勢，提供適才適所的培育計畫；以及「i-Agent」數位管理輔銷工具，藉由敏捷式的開發方式讓功能介面更趨完善，以數位化整合客戶管理、活動量與行事曆，也能即時管理同仁的學習應用成果。

黃淑芬總經理指出，中壽在推動轉型兩年多的時間下，遭逢疫情肆虐仍「質量俱進」，今年上半年繳出許多傲人的成績，像是業務人員淨增加121組、新登錄人員平均年齡32歲，展現出業務新血年輕化，有效提升組織戰鬥力；在收入面向，新進業務同仁與主管階級，也分別成長24%、9%，顯示中壽持續轉型升級有成，實現登峰造極的決心。

數位轉型不僅是科技的更新，更是策略思維與領導力的展現。中國人壽總經理黃淑芬認為壽險是「人」的事業，就要有溫度的經營，中壽重視人才的養成及培育，在國際級顧問協助下，以科技化建構完善的教育訓練制度，加速人才發展有效提升競爭力。如同本次表揚會，中壽不受疫情限制，要提供表楊會獲獎同仁難忘特殊且備感榮耀的體驗，乘著數位化浪潮，以創新的VR頒獎形式，傳遞榮耀與愛，感謝同仁持續打造全方位數位化的堅實團隊，提升虛實整合的專業力，打造數位時代有溫度的保險服務，共創保戶、同仁、公司與社會多贏。

中壽108年極峰暨109年高峰表揚大會，展現在後疫情時代下超前部署的決心，跳脫以往所有得獎者必須同一時間同一地點群聚，首度運用VR高科技攝影成像技術，構建出可與影視場景互動的空間，呈現出華麗科幻的盛大視覺饗宴，並透過後製影像傳播，讓更多人共同見證表揚時刻，讓獲獎者殊榮不減，榮耀更有溫度。

中壽積極協助業務團隊厚植專業知識涵養之外，也持續進行數位轉型，運用數位科技工具成為經營助力，包括大數據選才模型，從動物性格找出每位業務的個人特質優勢，提供適才適所的培育計畫；以及「i-Agent」數位管理輔銷工具，藉由敏捷式的開發方式讓功能介面更趨完善，以數位化整合客戶管理、活動量與行事曆，也能即時管理同仁的學習應用成果。

黃淑芬指出，中壽在推動轉型兩年多的時間下，遭逢疫情肆虐仍「質量俱進」，今年上半年繳出許多傲人的成績，像是業務人員淨增加121組、新登錄人員平均年齡32歲，展現出業務新血年輕化，有效提升組織戰鬥力；在收入面向，新進業務同仁與主管階級，也分別成長24%、9%，顯示中壽持續轉型升級有成，實現登峰造極的決心。