減資原因大不同 營運展望是關鍵

黃先生是上班族，以證券投資為理財方式之一，閒暇時也會注意一下電視及報紙上證券市場相關新聞。黃先生發現每年都有部分公司辦理減資的新聞，刻板印象中都是虧錢公司才辦減資，近年有一些認知的績優公司也有減資情形，因此想要知道什麼樣的公司會辦理減資？對於股東權益的影響為何？以及是否有應特別注意的事項。

減資即是上市櫃公司減少資本額，現行證券市場實務中，除因發行公司執行庫藏股所造成之資本減少外，常見辦理減資之態樣，主要可區分為減資彌補虧損，以及現金減資等兩種。

雖然都是減資，但減資之原因完全不同。其中減資彌補虧損通常係因企業持續虧損，淨值持續降低，基於改善財務結構、提升每股淨值、增進股票流動性，以及規劃募集資金或引進新投資者等種種考量，所以辦理減資以彌補帳上累積虧損；另一種減資態樣為現金減資，辦理公司通常為現金水位較為充足、營運表現相對平穩或未來沒有重大的資金支出需求或擴充營運計畫等，而以退還股款方式辦理減資，以使資金能充分運用。

無論是減資彌補虧損或現金減資，對於發行公司而言，均可達到縮小股本、提升每股盈餘之效果；而對於股東的影響，以下由股權比例、減資時對股價的影響，以及減資後建議觀察三個重點，說明如下：

一、減資彌補虧損或現金減資均係由原股東依原持股比率減少辦理，故一般減資案件於減資前後之股權比率基本上不會有顯著的變動。惟當減資幅度極大的之極端情形下，少數股東可能會有喪失股東身分的狀況。

二、辦理減資的同時，股票在交易市場的價格也會相應調整，使減資前後的總市值不變；也就是說在減資換發股票恢復交易時，股東所持有的股數雖然減少，但股票參考價會依比例向上調升。股東在減資基準日持股的市值，與減資基準日前一日收盤時依原持股數計算的市值（現金減資所退還的股款需納入計算）後，理論上是相等的。所以因減資調整後參考股價係以減資前後的總市值不變之條件下計算，故理論上股東持有資產之總市值是不變的。

三、無論是何種減資，未來的營運績效皆是參與減資程序的股東應關注的重點。其中彌補虧損減資公司，其發生虧損大多數是績效及獲利狀況不佳，雖減資當下每股市價及淨值均會提高，惟若減資後營運績效未有改善，股價恐仍有向下修正之情形。此外，部分公司減資彌補虧損後，有再以私募等方式引進策略性投資人之情形，因原股東對於私募基本上並沒有優先認購權利，所以將產生一定程度的股權稀釋效果，此時私募資金的運用及所引進之策略性投資人是否對於公司產生效益，甚至經營權是否發生異動等，亦為投資人可觀察重點。

發行公司若欲辦理前述兩類減資，均需經股東會通過，若就減資議案有相關疑義或欲參與該議案之表決，股東可以出席股東會或以電子投票方式行使股東權利。投資人若欲掌握上市櫃公司是否辦理減資或減資的作業時程，可於公開資訊觀測站之重大訊息或證交所及櫃買中心網站之市場公告有關減資項目中，進一步瞭解減資之相關資訊。

投資人保護中心成立於民國92年1月，係依投資人保護法設立的財團法人，主要業務為處理投資人對證券期貨事業之申訴或調處，並於違法案件發生時受理求償登記並提起團體訴訟，為投資人爭取權益。相關疑問，投資人可上網(www.sfipc.org.tw)查詢、可致電：(02)27128899或以書面方式洽詢。