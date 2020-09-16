稅務AI新世代 桃竹竹苗結盟再升級

「一機在手 生活無限」的情境不再只存在於科幻電影中，已慢慢出現具體的應用輪廓。林小姐開啟手機google助理說：「我要和桃園稅務專家說話」、「我要申請自用住宅優惠稅率。」，手機螢幕直接顯示申請所需填寫的資料項目，並附上申辦連結網址，直接點選就可申辦稅務業務，這是桃園市政府地方稅務局最近提供AI智能客服的新功能。

桃園市政府地方稅務局與新竹縣、市及苗栗縣稅務局自9月16日上午10時起共同推出「桃竹竹苗AI智能客服」，由各稅局吉祥物「i桃喜」、「稅寶itax」、「i風兒」及「i桐妹」作為智能客服的代表人物，功能上除了原有的文字、語音及視訊客服之外，更合作推出四大嶄新服務，包括「與google助理合作-我要跟桃園稅務專家說話」、「提供雲端AI免費服務電話-Twilio」、「視訊客服新增六項發證功能並開發即時繳稅」以及「虛擬影音互動看板」，不用另外下載App，直接點選就可使用，讓民眾不因環境受限，只要一機在手，服務都有。

「桃竹竹苗AI智能客服」以民眾需求為發想，不但做到快速、便利，也讓民眾因為政府「貼心、用心」，更能「安心、放心」，秉持著四心的核心概念，繼續為大家精益求精，開創稅務服務的全新視野。 相關影片連結(https://youtu.be/O3ZLAsFoekg)及活動QR Code如下，稅務局表示歡迎民眾多加使用! 有任何疑問或不明瞭之處可逕撥打該局服務電話0800-316969，有專人服務。