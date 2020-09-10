凱基「愛，從小學起」助學金 遇疫情擴大補助

凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢孩童教育，持續九年進行「愛，從小學起」助學金計畫，總計投入近4000萬元，累計協助過1500名弱勢學生獎助學金，使其安心就學。今年爆發新冠肺炎疫情，衝擊許多家庭，凱基慈善基金會109學年度特別增加補助金額，在新北市、屏東縣、雲林縣、基隆市、彰化縣、臺東縣等地區共計協助382名弱勢學生，讓他們不因環境或家庭經濟弱勢而影響學習。

凱基慈善基金會扶助弱勢孩童安心就學，諸多案例顯示出助學金及急難救助提供實際迫切的幫助。雲林的小鑫和小葵的家庭受到新冠肺炎疫情影響，小葵靠經營小吃店的祖母獨力撫養，疫情使得小吃店撐不下去，直接衝擊祖孫兩人生活；小鑫兄弟及祖父母一家五口則是靠開計程車的單親爸爸一手支撐，原本收入就十分吃緊，疫情影響幾乎無收入更讓家中經濟雪上加霜，凱基慈善基金會的幫助讓小鑫和小葵能安心持續就學。

新北市的小婷，媽媽罹患乳癌，爸爸為家庭生計及支應相關醫療費用，日夜工作兼差，不幸發生車禍，右腿因血管栓塞而截肢；媽媽拖著病體照顧小婷和爸爸，卻癌細胞轉移病逝，一連串的打擊讓家庭和經濟陷入困境。凱基慈善基金會先提供急難救助，再繼續以助學金協助，讓小婷放學後可留在學校參加課後班，有人協助課業，也減輕爸爸的經濟負擔。

屏東的­­小昇和妹妹跟著單親媽媽到外祖父母家生活，媽媽靠簡易早餐店辛苦養育年幼兒女，凱基慈善基金會從去年起協助兄妹就學，兩人不但品格人緣好，更是班級模範生。小昇原本身體瘦弱，去年獲得基金會補助後即進入學校跆拳社鍛鍊身體，十分努力，首次參加縣長盃跆拳進標賽即獲得第一名殊榮；今年基金會提供額外的才藝補助，讓小昇能夠補充營養並持續精進，為家庭、學校爭光。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，教育是弱勢孩子的未來希望，期能協助弱勢學生繼續留在學校就學，讓孩子打下知識基礎，並減輕弱勢家庭的經濟負擔，期望所有孩子都能不被家庭經濟困頓限制，在學校安心學習，厚植基本學力，一路自凱基的陪伴下，健康成長茁壯，成為有用的人。