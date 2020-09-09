【投書】金管會證期局的不作為，大同案的「戈耳狄俄斯之結」?

（高雄大學政治法律學系教授兼海法政事務研究中心主任 廖義銘）

日前大同公司市場派依公司法第173條第4項申請召開股東臨時會，固已取得經濟部許可，並將於今年10月21日召開。然各界對於經濟部許可處分的適法性，始終存有高度疑慮。首先，截至目前為止，對於大同公司今年6月30日的股東常會，迄今並無任何股東依公司法第189條提起撤銷之訴，早已超過30日的除斥期間，原則上應不可能再有股東對該次股東常會的瑕疵進行爭執，從而，該次股東常會決議即應屬有效，故該日所選任之新任董事與大同公司間理應具有合法之委任關係。既然已經選出新任董事，則大同公司的董事會理應能行使職務，且客觀上亦未見有任何不能行使職務之情形，故不符合公司法第173條第4項所指「不為召集或不能召集股東會」之要件，但經濟部此時卻許可市場派依公司法第173條第4項召開股東臨時會，顯然即與法條文義不符。

實則，針對大同案，除了經濟部發給市場派股東一個違反公司法第173條第4項要件的行政處分，使市場派取得股東會召集權，而引人側目外，民眾也同樣質疑金管會偏袒市場派股東。大同公司早於今年5月即大聲疾呼中資再度違法繞道持有大同公司股票，但金管會卻始終採取消極態度，遲遲不願徹查，導致這些違法中資至今還持有大同公司股票，甚至還即將召開股東臨時會、行使表決權、選舉權並爭奪董事席次。

據報載，大同公司數個月前即將所有蒐集到市場派與中資相關的證據提交予主管機關，其中即包含先前三度違法繞道來臺購買大同公司股票的上海龍峰集團負責人任國龍，他疑似改以外國機構投資人及境外金融機構(FINI)買進大同公司股票；另外，王光祥及其實質控制的羅德、競殿及三雅等公司購買大同公司股權的資金來源及實際控制人，亦疑似為任國龍或其他違法中資。此外，依臺北地院107年度金重訴字第17號暨109年度金重訴字第12號判決之新聞稿所示，鄭文逸是向中國籍人士借款港幣2億元，其中自任國龍即取得港幣1億5千萬元，用來炒作大同公司股價，其中4萬仟股換手由鄭文逸實質持有與控制之欣同公司及新大同公司持有，可知欣同公司及新大同公司等鄭文逸掌控的帳戶，持有大同公司股權之資金來源及實質受益人應即為任國龍。上述涉及情節恐皆已違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例、大陸地區人民來臺投資許可辦法，該等中資違法取得大同公司股份，依法應不得行使股東權。

然金管會對於上開疑似最終受益人或實質控制人為任國龍的FINI帳戶，卻未積極展開調查該等保管帳戶的金流，釐清這些帳戶背後實質受益人是否為即為中資。自今年5月至今已4個月有餘，金管會卻始終毫無消息，未見任何果斷處置，令人質疑金管會是否受有不明壓力，而刻意怠於調查？此外，王光祥、鄭文逸向任國龍調度資金，買賣甚至炒作大同公司股票，大同公司亦已於數月前提供相關事證給金管會，甚至鄭文逸、欣同及新大同公司是向任國龍借用資金買賣大同公司股票乙事，更業經檢察官起訴，臺北地院於今年八月宣判，認定鄭文逸與任國龍是合謀買賣大同公司股票。但金管會對於法院「認證」的中資炒股集團，卻依然毫無作為！究竟是什麼不可告人的祕密？或有無法對外界啟齒之難言之隱？導致金管會在查緝陸資這事上蝸行牛步，怠惰不作為且無限期拖延，金管會應有必要出來說個明白，給外界一個交代。

除此之外，市場派王光祥旗下羅得、競殿、三雅只依證交法進行申報，但未依企業併購法進行「併購目的申報」，甚至，鄭文逸及任國龍的炒股集團更是未為任何申報，對於如此高比例的股權不依法申報，金管會身為監理機關，為何不予裁罰，放任違法者橫行霸道？對比，金管會對大同公司派追殺到底的作為，它對市場派倒是極盡寬容，形同放水。在大同經營權爭奪高度緊張之時，身為主管機關卻明顯偏袒其中一方已屬不是，金管會放任中資長驅直入，更是危害臺灣國家安全，恐將帶來難以挽救之災難。

因此，大同案的「戈耳狄俄斯之結」若要解開，唯有金管會趕緊從睡夢中覺醒，負起責任，儘速調查中資違法繞道投資大同公司乙事，一劍劈下令違法中資限期處分，並於處分前限制其股東權，大同公司爭議才能真正有落幕的一天。