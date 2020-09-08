【投書】誰來認定股份無表決權？經濟部說的算？

（真亮法律事務所所長暨主持律師 林亮宇）

每年6月，我國各大上市櫃公司屢屢上演經營權爭奪之戲碼，公司派為捍衛經營權、市場派為入主公司，無不使出渾身解術，希冀在股東會上打一場勝仗。而我國之公司法、證券交易法及相關法規，為了因應激烈的經營權爭奪所迸發的問題，亦歷經數次修法，然而，新的問題總是不斷產生。以今年占據各大媒體版面的大同公司為例，公司派及市場派戰火仍持續延燒，除雙方人馬外，經濟部、金管會及投保中心皆可謂已加入戰局，之所以如此喧騰，原因之一即大同公司於今年度的股東常會中，逕以企業併購法第27條第14項及第15項規定，認定部分股東持有的股份無表決權。

依照金管會今年7月9日的新聞稿指出：「…大同公司（上市2371）109年6月30日股東常會發生未發給部分股東表決權票與選舉票，以及逕自認定50%以上股份無表決權等行為，嚴重影響股東權益之行使，並與公司治理、股東行動主義有違，金管會譴責此等嚴重違反公司治理的行為」，可知金管會反對由大同公司自行認定股東有無表決權，且金管會更據此將相關人員移送檢方偵辦。然而，若於股東會進行當下，公司無法認定無表決權之股份數或不得行使表決權之股份數，則究應如何計算已發行股份之總數或已出席股東之表決權數？且若公司無權認定，那何者才是「有權」認定？金管會上開見解是否有礙股東會之進行？不無疑義。

詳言之，依內政部公布施行之會議規範第1條規定：「三人以上，循一定之規則，研究事理，達成決議，解決問題，以收群策群力之效者，謂之會議。」因股東會為「會議」形式，故自有會議規範之適用，因此上開問題，或可由會議規範尋找答案。

按「開會時間已至，不足開會額數者，得宣佈延長之，延長兩次仍不足額時，主席應宣告延會，或改開談話會。」，會議規範第4條第2項定有明文，依此規定，可認主席除有權利及義務核對開會之人數，亦有權利及義務以開會人數不足為由，宣告延會。次按「選舉設監票人若干人，由出席人推定。設發票員、唱票及記票員各若干人，由主席指定或由出席人推定。」，會議規範第92條亦有明文，依此規定，可知會議規範雖未詳盡規定表決權認定之權限歸屬，但從發票員、唱票員及計票員皆係由會議主席指定觀之，亦可窺知選務事項之決定權應係由會議主席行之。據此可知會議規範應有將會議出席人數之認定及選務事項之處理交予會議主席之意思。

復參證交所制訂的「股份有限公司股東會議事規則」參考範例，其中第9條第2項至第4項即規定：「(第二項)已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。(第三項)前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。(第四項)於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。」，亦可知股東會是否已有過半數股東出席，係由主席基於現場統計加以認定，且若公司是自辦股務，即應由公司指派之股務人員負責計算，殊無疑義。

再觀前開參考範例第12條第2項規定：「股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。」(此與公司法第180條第1項規定意旨相同)，可知若股東之股份數為「無表決權」者，則於計算公司已發行股份總數時，即應予以扣除而不計入，於此前提下，在計算「已發行股份總數」時，公司方自應依客觀事證計算「無表決權」之股份數，在扣除「無表決權」之股份數後，方能進一步計算當次股東會之「已發行股份總數」。反之，倘公司無權計算「無表決權」之股份數，即無可能進一步計算出當次股東會之「已發行股份總數」，更遑論後續表決權數之計算與決議結果及選舉結果之認定，則股東會恐怕即無法進行。又前開參考範例第13條第8項規定亦明揭：「股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。」，既然需於股東會當場宣布表決結果及統計權數，當然就有必要當場釐清當次股東會之「已發行股份總數」。故公司理應有權依客觀事證先行計算「無表決權」之股份數，如此方合於事理。

此外，若從委託書表決權行使限制之規定觀之，亦可得出相同結論。依公司法第177條第2項規定：「除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。」，公司於認定「代理之表決權」是否超過「已發行股份總數表決權」之百分之三時，必須先扣除「無表決權」之股份數、確定該次股東會之「已發行股份總數」為何，方能進一步計算代理之表決權有無超過「已發行股份總數表決權」之百分之三。而公開發行公司出席股東會使用委託書規則第20條、第22條第1項第8款及第3項更進一步規定：「徵求人除本規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。」、「使用委託書有下列情事之一者，其代理之表決權不予計算：……八、徵求人或受託代理人代理股數超過第二十條或第二十一條所定限額，其超過部分。」、「有第一項表決權不予計算情事者，公開發行公司應重為計算。」，其中「公開發行公司應重為計算」等語，即明確揭示公司有權計算「表決權數」及「已發行股份總數」。

另參公開發行股票公司股務處理準則(下稱股務處理準則)第2條第3款規定：「本準則所稱股務，包含下列各項事務：……三、辦理召開股東會之事項。……」，所稱「辦理召開股東會之事項」解釋上應包括召集股東會、召開股東會、股東會現場事項(含報告、討論、承認及選舉等事項)及股東會後事項(含編制議事錄及發布重大資訊)等所有股東會之事項，故計算「無表決權」之股份數亦應在列，且稽諸股務處理準則第44條之6第1項但書規定，公司採用書面或電子方式行使表決權者，於自辦股務時，得由公司自行辦理統計驗證事務，可知公司有權扣除「無表決權」之股份數，俾確定該次股東會之「已發行股份總數」。

末司法實務上亦曾出現股東有無表決權之爭(例：臺灣臺北地方法院101年度訴字第1914號民事判決、最高法院102年度台上字第2138號民事判決)，對此實務上認為，倘市場派認為公司派所召集之該次股東會有召集程序或決議方法上之瑕疵，其本有權依照公司法第189條規定提起撤銷股東會決議之訴，或針對公司派認定之無表決權股份數，另外提起確認之訴。

綜上，因股東最終仍保有尋求民事法院救濟之途徑，故本文以為，應肯定公司於股東會中對於股份有無表決權此股務事項有初步審查權，不服之股東則應循法定途徑救濟，否則，若謂公司不得認定計算，試問，難道公司召開股東會是要事事請示主管機關？如此不但沒有依據，也不合理，更不切實際。

過往主管機關面對股權爭議，常以事涉私權糾紛，而建請兩造尋求司法救濟。但面對大同公司一案，主管機關卻一改常態，反而主動認為大同公司違法，姑不論其見解實有可議之處，此種面對市場爭議的態度翻異亦難免招來各種陰謀臆測，實不利於主管機關的公正立場。故大同公司此次依客觀事證逕行扣除股東表決權之行為，是否真如金管會所稱有嚴重違反公司治理云云，實值各界深思。