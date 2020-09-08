玉山人工智慧挑戰賽 匯集各界好手應用AI防制洗錢

近年來洗錢防制（AML, Anti-Money Laundering）已是國際間非常重要的議題，落實洗錢防制，建立透明的金流、穩定金融秩序，是國家及金融業競爭力的重要指標。為符合AML相關規範，銀行在服務顧客時皆須確認顧客身分，若能透過AI持續更新涉及AML高風險人物名單，並搭配自動化比對，將可提升作業效率，大幅降低AML作業所需的人力與時間成本。

「玉山人工智慧挑戰賽2020夏季賽」匯集409隊 AI 高手參與，提供國內AI人才發揮與成長的舞台。圖／玉山提供

玉山銀行自2019年來已舉辦4屆人工智慧公開挑戰賽，為持續提高比賽挑戰性與精進比賽形式，本次挑戰賽以反洗錢做為競賽題目，總計共409隊來自產學界的AI好手參與，參賽團隊須整合應用多樣能力，即時從新聞文章中萃取出AML高風險人物名單。該屆包含三大特色：首先，本次比賽為台灣金融業首次以非結構化資料做為AI競賽題目，以公開的新聞內文為素材，透過自然語言處理NLP（Natural Language Processing）技術，應用於金融業的場景。其次，正式比賽以即時「線上解題」形式進行，參賽者所開發的模型需於玉山發布題目後5秒內回傳答案，降低人工直接閱讀新聞標記人名的可能性。最後，為使參賽者體驗實務流程，參賽隊伍需自行實作爬蟲程式（Crawler）獲取新聞內文、進行資料清洗、從中擷取出AML高風險人物名單，最後打包成 API 服務以回應線上測驗。感謝台灣微軟贊助的Azure雲端運算服務，提供參賽者免費的雲端運算空間與服務資源。

該競賽頒獎典禮於8月22日在玉山官方YouTube頻道直播，現場邀請前15名得獎隊伍與會，由前6名隊伍分享比賽經驗與作法，合計超過1,000人次在線觀看並透過Slack即時問答，讓各界AI好手可以透過此平台相互交流。玉山金控科技長張智星表示，非結構化資料應用除了文字外尚有圖片、語音等不同樣態的資料，玉山銀行將持續推出優質的AI競賽讓各界好手來挑戰。 玉山銀行舉辦玉山人工智慧公開挑戰賽，不僅是台灣金融業創舉，更以「企業出題，人才解題」的概念匯集各地的 AI 高手，透過常態性的比賽，讓各界好手運用真實世界的資料解決問題，提供AI人才發揮與成長的舞台，更可為複雜的金融問題找到更好的解答。