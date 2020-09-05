精聯保經慶20週年 3G理念孕育頂尖理財精英

精聯保經9月4日在台中林酒店舉辦20週年慶祝酒會，現場來賓冠蓋雲集，南山人壽董事長陳棠、嘉實資訊董事長徐文伯、前壽險公會理事長夏銘賢、台灣人壽副董事長許舒博、全國公務員人員理事長吳美鳯及各大保險公司高階主管皆出席與會祝賀。

精聯保經董事長李傳晧上台致詞時表示，精聯20歲了不容易，這一路走來風風雨雨，他感謝並認為很幸福在所有保險夥伴的支持與陪同，讓精聯保經不斷茁壯。李傳晧回想創立精聯之時，僅憑藉一股「讓業務人員獲得真正公平對待」的堅定信念與絕不退縮的傻勁，與當時的夥伴們成立了「精聯保經」。沒想到，當初只是個國內多如繁星的保險經代業者之一的小小精聯，如今的規模、人力，以及累積所服務的客戶人數與年度業績，都可名列國內保經業界之前茅。

精聯保經董事長李傳晧回想這20年的創業歷程不容易，他感謝一路陪伴的夥伴，精聯也才能毅立不搖。圖／蔡淑芬

與李傳晧超過30年交情的南山人壽董事長陳棠一路看著精聯成長，他回憶創業前5年很辛苦，但李傳晧個性真誠，感動很多人，願意陪他共同創業。精聯原始股東也是一路支持精聯的徐文伯尾尾道出與李傳晧、精聯保經總經理朱曉龍如何突破困境才有今日，他說，20年前100家保經公司中，5年可以存活下來不到1家。

精聯保經昨（4）日在台中林酒店舉辦20週歡慶酒會，並於現場佈置20年回顧時間遂道，在精聯保經董事長李傳晧（左3）陪同下，南山人壽董事長陳棠（右3）與貴賓們在回顧遂道前合影。圖／蔡淑芬

精聯當時創立的宗旨盼能藉此平台聚集並孕育頂尖理財精英為己任，故精聯Logo上的「3G」其實包含三個層面，分別為Genius(菁英)、Grand(正大)、Great(卓越)。在「3G」理念下，精聯從一個據點開拓出目前全台已有40個據點，業務人力多達2000餘人，總保費收入超越了60億元，更在全國公務人員退休保險市場居龍頭地位。

負責帶領業務團隊的總陀手朱曉龍說，在精聯文化中向來以真誠、熱心服務作為與保戶互動最重要的精神。朱曉龍接著表示，精聯保經最大的資產是「人」，因此，每年投入大量資源在教育訓練上，讓同仁在這裡可以不斷成長，塑造捨不得離開的環境。在此策略下，精聯保經比起同業平均人力年齡小，同時，也有許多年資三至五年以上同仁都是學校一畢業即加入精聯。

精聯從創立至今致力朝可長可久企業永續的經營理念邁進，不斷強化業務同仁能力，並透過管理資源協助業務同仁服務客戶，例如公司過去兩年投入大數大據分析系統建置，其目的即是希望透過大數據來分析保戶年齡層、保單類型等數據，提供給業務同仁參考，使業務同仁可以更快速掌握客戶狀況。

身為公司領導者，朱曉龍對於共同打拚同仁只有「感謝」。在20週年慶祝大會中，也表揚今年表現優異的同仁，會長由詮貿管理處王益珍贏得，兩位副會長頒給詮貿管理處杜宛倫與詮貿管理處王麗寬。