滙豐第十度獲得「天下CSR企業公民獎」殊榮

多元展現長期社會影響力，連續七年蟬聯外商銀行第一

由《天下雜誌》主辦的「天下CSR企業公民獎」於4日舉行頒獎典禮，滙豐（台灣）商業銀行第十度獲得殊榮肯定，更連續七年蟬聯外商銀行第一名。滙豐憑藉在環境、社會與治理（Environmental, Social and Governance）各面向的投入，以建構多元與包容的公司文化、對在地族群的培力與社區創生、以及環境保育推廣等多項符合企業公民精神的專案計畫獲得評審肯定，並同時在外商企業組的「企業承諾」、「社會參與」與「環境永續」三大指標獲得高分。

「天下CSR企業公民獎」評審團指出，滙豐台灣的企業社會責任（CSR）展現十分多元，在公司內部致力於打造勇於發言的文化，以及多元與包容的工作環境；走進社會，包括弱勢學童課輔、弱勢婦女及身心障礙者的培力就業、推動兒童金融理財教育等，均是長期社會影響力的展現。

滙豐（台灣）總經理陳志堅表示，滙豐力求以對ESG各面向的重視與投入，更廣泛的履行企業社會責任，而能以此獲得各界肯定我們深感榮幸與感謝。我們經營業務的目標，是以永續的方式，支持客戶、員工、我們所服務的社區與相關群體實現成長與抱負，以本業連結集團三大永續策略主軸－永續金融、未來技能與環境－盡一己之力拋磚引玉，帶動各界一同關心台灣環境、社會與產業議題。

滙豐（台灣）商業銀行十度獲得「天下企業公民獎」殊榮，並連續七年榮獲外商銀行第一名。圖／滙豐提供

滙豐（台灣）商銀企業永續發展處副總裁李清如指出，滙豐台灣多年來持續投入未來技能的發展，並與多個台灣公益夥伴結盟，集中資源協助社區發展所需的就業能力和理財技能，從學童課輔、青年培力到社區地方創生，各階段皆展現卓越成果；而在環境面向，滙豐台灣除了持續在公司內部執行綠色營運以期降低環境衝擊，在濕地生態保護與環境教育持續投入資源，與關渡自然公園長期合作，奠定其成為台灣濕地自然教育中心的基石。滙豐員工亦積極參與未來技能或環境相關的志工服務，2019年總服務時數達16,282個小時。

而在永續金融部分，滙豐亦在2019年底協助客戶完成可再生能源項目的融資，擔任Formosa 2 海能風電項目的聯貸主辦行之一並提供避險額度，專案總融資金額達到新台幣 624 億元，離岸風電場完成後預計每年將為台灣38萬戶家庭提供能源，預估將減少18,750 千噸的二氧化碳排放量。

此外，滙豐持續獲得評審肯定，更有賴於公司長期打造多元與包容文化，在關心同仁福祉，鼓勵員工勇於發言之外，更定期以匿名的員工調查了解員工心聲，並以此提出行動方案，改善員工體驗，致力於提升員工認同度，並打造滙豐成為最佳工作場所。

2020年「天下CSR企業公民獎」調查，參考國際指標與評量方法，綜合「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」等四個構面，分組評選台灣最佳企業公民，並綜合四大構面成績總決選出「CSR 100強」。