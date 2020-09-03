中壽、台新銀共捐微型保險助偏鄉弱勢

全額捐助花蓮縣政府讓弱勢族群享有基本保障

為使弱勢族群也能有保險作為依靠，中國人壽、台新銀行響應政府推動微型保險政策，宣布攜手花蓮縣政府全額捐助微型保險保費，讓弱勢族群一旦不幸發生意外狀況時，仍然享有基本的意外身故、意外失能保障，能夠協助度過最艱困時刻，成為一把適時的保護傘。

今年全球受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，許多企業營運都面臨挑戰，但國內金融業者依舊發揮大愛精神，包括中國人壽、台新銀行都善盡企業社會責任，秉持「愛與關懷」的理念，持續提供弱勢族群需要的幫助。

中壽總經理黃淑芬表示，保險是安定社會的力量，除了幫助民眾建立正確保障觀念，更因應社會趨勢提供符合民眾需求的商品，而推廣微型保險就是其中一環，也是中壽對於企業社會責任永續的承諾。

中國人壽、台新銀行與花蓮縣政府合作，共同為經濟弱勢家庭建構起一道保障防護網，將有溫度的關懷及協助延伸到更多的弱勢家庭，使得更多人能無後顧之憂為生活打拼，守護更多家庭。

微型保險擁有低保費、投保便利、免體檢等特色，尤其保障內容簡單易懂，能補足弱勢族群保障缺口，當急難發生時能有一筆保險金支應當下所需，分擔經濟支出壓力，讓生活維持正常運作。

中壽自2014年起推動微型保險，主動捐贈予多個縣市社會局及社福團體，包括：宜蘭縣政府、雲林縣政府、花蓮縣政府、台南市政府、勵馨社會福利基金會、靖娟兒童安全文教基金會等，迄今累計服務全國近5萬餘名符合條件的經濟弱勢民眾提供保障，讓符合條件的經濟弱勢民眾享有基本保障，並連續五年獲主管機關肯定，在普惠金融的推動上扮演重要角色。