引鄭文逸炒股案判決 大同遞狀聲請解散欣同、新大同

台北地院8月24日刑事判決欣同、新大同公司實質控制人鄭文逸炒作大同股票，違反證券交易法第155條，判刑13年半，且認定欣同、新大同公司為犯罪交易中樞之一；大同公司（2371）今（1）日召開記者會宣布，依據民法第36條「法人之目的或其行為，有違反法律、公共秩序或善良風俗者，利害關係人得請求法院宣告解散法人」之規定，已向法院遞狀聲請宣告欣同、新大同公司解散。

大同強調，經濟部應撤銷原核准欣同、新大同召集股臨會的處分。欣同資本額僅有新台幣500萬元、新大同公司資本額僅有2000萬元，經鄭文逸以兩公司做為犯罪工具炒作大同股票後，至109年5月2日停止過戶日，欣同持有大同股票增至2萬8668張、新大同擴增至4萬3462張，均為鄭文逸炒股的犯罪所得。且鄭文逸經法院判處有期徒刑13年半，遠高於當年違法吸金的沈長聲判刑7年、丁磊淼判決4年半。大同認為，本案具有宣告解散犯罪公司的必要性與急迫性。

欣同、新大同公司實際控制人鄭文逸，因炒作大同公司股票判刑13年半，大同公司法務長趙安引用《孟子》盡心篇的「君子不立於危牆之下」對欣同公司董事長林宏信喊話。圖／鄭啟明攝

同時，大同也呼籲，經濟部應撤銷原核准欣同、欣大同召股東臨時會的處分。記者會中，大同公司法務長趙安指出，經濟部核准欣同、新大同以此持股召集股臨會，無異承認鄭文逸得繼續保有炒作股票的犯罪所得，並以此股票贓物，行使股東會召集權、主導董事提名與改選，意欲取得大同公司經營權。經濟部若維持原處分，無異是在鼓勵經濟犯罪，呼籲經濟部應撤銷原核准欣同、新大同召集股臨會的處分。同時，業內也有評論指出，台北地院刑事判決等同打臉經濟部，質疑經濟部行政權難道可以覆核司法權？

大同公司表示，台北地院8月24日判決認定欣同、新大同為鄭文逸犯罪炒股交易中樞，炒作大同股票。被告鄭文逸等4人與任國龍於犯案期間，利用各自掌控的群組帳戶，合計買進大同股票計11億3005萬3000股，占大同已發行股數的48.29%；賣出7億886萬1000股，占大同已發行股數的30.29%。