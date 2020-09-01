公開收購存在三大疑慮 裕國籲請股東支持現任團隊

針對久裕國際投資股份有限公司公告將以每股新台幣19元(含1元現金股利)公開收購裕國冷凍冷藏公司(8905) 9%股權，裕國公司今(1)日指出，董事會基於「公開收購人身份及財務狀況非屬允當」、「公開收購人之公開收購條件不符合公平性」、「收購資金來源存有疑慮，可能存有損及本公司股東權益」等3項考量，反對本次公開收購案，籲請股東支持正帶領公司走往正確方向的現任經營團隊。

裕國公司董事長楊育偉表示，已規劃3年及6年發展計畫，所帶領的新任經營團隊正在革除先前舊習，一步一腳印帶領公司延續楊得根總裁的「無牆壁精神」，確保公司營運正常運作，並極大化投資人的股東權益，裕國公司期盼投資大眾給予現任經營團隊更多的支持，現任經營團隊也會全力以赴，開創一番新氣象。

裕國公司於8月20日接獲久裕國際副知，將以每股新臺幣19元整現金為對價，預計收購10,750仟股(張)，約為已發行股份總數119,440仟股(張)的9%股權，裕國公司依法於15日內召開審議委員會進行評估，結果業已出爐，因而召開董事會依審查結果對股東提出「反對公開收購」建議，相關原因說明如下：

公開收購人身分與財務狀況

依據公開收購人所提出的公開收購申報書可知，是以多層次投資架構進行本次公開收購，然包括山本投資、安適貿易、必鑫投資、裕國資產等各層次投資人大多是近期內才完成登記成立，存在是否足以長期穩定持續經營的疑慮；更甚者，各層次投資人竟以遠高於本身實收資本額的金額注資公開收購人進行本次公開收購案，同樣有是否符合長期穩健投資原則以及短期投資套利方面的疑慮。

收購條件公平性

根據109年度第二季經會計師核閱簽證，以及108年度與107年度經會計師查核簽證的財務報表，可知本公司每股淨值穩定介於22.5元以上；此外，依據本公司委任獨立專家宸業聯合會計師事務所翁瑞燦會計師於109年8月27日對本次公開收購案出具收購價格合理性意見書所示，評估公開收購的合理價格應介於每股22.57至31元之間，對比本次公開收購人所提出的19元(包含1元現金股利)公開收購價格，公開收購價格仍遠低於合理性意見書所載每股價格區間。

資金來源合理性

根據公開收購申報書所記載與董事會查證，公開收購人的實收資本額為新台幣2億8,000萬元，雖高於本案公開收購之總價金2億425萬元(最高收購數量的金額)，然而公開收購人的各層投資人，包括持股25%的山本公司、持股25%的安適公司、持股25%的必鑫公司、持股17.86%的裕國資產公司，實收資本額僅分別為新台幣6,763萬9,600元、1,000萬元、2,880萬元、300萬元，加總這持股92.86%的四大法人股東實收資本額僅約新台幣1億1000萬元，卻合資成立實收資本額達2億8,000萬元的公司進行本案公開收購，加上資金來源多為上述法人股東以借貸方式取得，會讓外界質疑資金來源是否得以長期持有本公司股票。

裕國公司董事會做成決議，考量到公開收購人身份及財務狀況非屬允當、公開收購人之公開收購條件尚不符合公平性，以及收購資金來源存有疑慮，可能存有損及本公司股東權益等3項因素，反對本次公開收購案，籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣風險再做決定。

此外，楊育偉指出，本公司前任董事長楊連發在任時，曾因未按時申報本公司109年第一季財務報表，致本公司遭櫃買中心處以暫停於櫃買中心交易與暫停融資交易之處分，之後又因未使股東依據公司法第192-1條行使董事候選人名單提名權，而受台中地方法院訂以定暫時狀態假處分的裁定，再加上有因違反競業禁止的疑慮，而遭董事會決議行使歸入權，都直指久裕團隊欠缺公司治理觀念。

至於近期市場通路傳出部份業務員假借裕國公司名義，對外收購委託書的現象，裕國公司指出，收購委託書是股東個人行為，公司必須保持中正客觀立場，因此，絕對不會有以公司名義對外收購委託書的現象出現，請股東特別留意。