大流行促使氣候議題受到意外關注

新冠疫情的封鎖似乎肯定會延遲世界氣候議程，但卻帶來意想不到的刺激。

本文作者：霸菱投資智庫主管、首席全球策略師柯睿思博士(Christopher Smart, PhD,)圖／霸菱投顧提供

8月底羅拉颶風和巴維颱風侵襲美國，留下了怵目驚心的破壞痕跡，很多新聞頭條都在討論惡劣天氣和氣候變遷，當然還有關於大流行期間正確氣候政策的新辯論。

在今年春天新冠疫情危機的黑暗日子裡，不少人因而失業，有人呼籲將氣候危機放在一邊，全力以赴讓更多人能重返工作崗位。但隨著曲折的復甦之路出現，氣候議題似乎比以往任何時候都更能影響全球經濟增長的下一步，原因是新的工作模式、慷慨的政府支出和企業優先順位出現重大變化。

在關於氣候變遷起因辯論仍激烈的情況下(尤其是在美國)，全球投資者越來越了解，他們投入的資金越來越受到限制碳排放環境法規的影響，因為創新的技術能提供更便宜、更潔淨的能源來源，而社會對可持續實踐發展的關注也日益增強。除了政治議程外，保險成本增加，沿海土地價值下降以及可再生能源比重的增加，都證明氣候對投資報酬重要性的日益增加。

但是，大封鎖突然使這些可怕而遙遠的憂慮不堪重負，因為它有可能使全球經濟陷入蕭條。川普政府的環保署宣布，將針對因大流行而違反環境法的行為「行使執法自由裁量權」。隔離區和旅行限制推遲了進一步的國際氣候談判。苦苦掙扎的餐館增加使用餐巾紙、保麗龍盒和可怕的塑膠吸管。

然而，隨著復甦之路的出現，無論是繼續以V型還是U型的方式，氣候不僅仍在政策議程上，甚至可能在世界優先事項清單中上升了兩個等級。

儘管隔離措施本身對碳排放的影響很小，但遠程辦公和虛擬會議正方興未艾。交通運輸約佔全球溫室氣體排放量的14％，其中大部分來自汽車和卡車。儘管如此，每天的通勤次數減少以及商務旅行的急劇減少也可能會造成其他方面的損失。

世界各國政府向經濟注入大量資金已讓全球經濟出現反彈，這將大大推動綠色實踐。歐盟為應對這種流行病而擴大的相關預算高達5500億歐元，這些投資將專門用於減少碳排放，並設想對塑料廢物徵稅以及對被視為污染的進口商品徵收關稅。

自雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒閉以來，世界上許多中央銀行都加大了努力，以確保其監管銀行能夠承受氣候變遷所帶來的潛在成本上升，這包括嚴重的天氣損害，也包括因需求轉向可再生能源而造成的閒置碳資產。

在美國，不同政黨在氣候議題方面分歧更大，川普總統辯稱，過度的環境法規會損害經濟增長，而民主黨人則承諾會有慷慨的支出來支持「綠色工作」。公眾輿論也分歧，但即使在今年春季新冠疫情最嚴重的時候，大多數共和黨受訪者還是支持稅收抵減以鼓勵減碳、且支持更嚴格的排放標準。

這忽略了美國和全球支持綠色復甦的更重要驅動力：公司行為。就在前次危機爆發之前，環境、社會和公司治理(ESG)議題開始興起，聯合國負責任投資原則(PRI)的簽署方在2008年僅管理18兆美元資產，而迄今此一數字已達120兆美元。

無論能持續多久，即將到來的全球復甦將受到亞馬遜等巨頭的影響，亞馬遜將下一個增長階段的重點放在2040年實現零淨碳排放的目標上，或者微軟正在努力實現2030年的碳排放轉負的目標。儘管也有油公司宣布了零淨碳排放目標，但含義各不相同。

新冠疫情加速了經濟向碳足跡轉移的腳步，公共和私人基礎設施將變得更具彈性，銀行將開始對新貸款之於氣候的影響提出挑戰性的問題，投資者需要特別留意。