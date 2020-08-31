國壽連六年蟬聯保險業交易量鑽石獎

期交所自104年起，為鼓勵法人機構從事期貨交易，進行避險及增益，提升法人機構在期貨市場參與比重，每年辦理「期貨鑽石獎」，今年為第六屆，今(31)日舉辦頒獎典禮，國泰金控再度拿下好成績，國泰人壽連續六年蟬聯保險業交易量鑽石獎、國泰證券連四年拿下「證券業交易量鑽石獎」、國泰投信也榮獲證券投資信託事業交易量鑽石獎第2名的殊榮。

國泰人壽再獲保險業交易量鑽石獎 連續六年獨獲殊榮

國泰人壽連六年蟬聯保險業交易量鑽石獎。感謝期交所持續開發多元的創新商品，以及維持良好的交易環境，讓台灣的金融業者，在面對高度波動的市場環境，也能有適當的避險工具，得以與國際市場同步接軌並且降低投資風險。今年上半年的金融市場，在中美貿易紛爭稍微停歇的背景下，又面臨新冠疫情的挑戰，也反映出金融市場瞬息萬變的本質；而下半年仍有美國總統大選，及疫情後續發展的不確定因素。因此，國泰人壽的投資團隊，仍將持續善用市場金融工具，適度進行避險操作，一方面支持國內衍生性金融市場發展，另一方面則降低保險資產價值的波動性，以維護保險業穩定經營，及對保戶權益的承諾。

國泰證券、國泰投信 榮獲證券業交易量鑽石獎及證券投資信託事業交易量鑽石獎

國泰證券今年再度進榜臺灣期貨交易所「第六屆期貨鑽石獎」，拿下「證券業交易量鑽石獎」榜眼，其中，「證券業交易量鑽石獎」更創下連續四屆獲獎的傑出表現。國泰證券表示，感謝期交所一直以來為蓬勃國內期貨市場，不遺餘力發展多元國內外期貨商品之用心，國泰證券秉持集團「誠信、當責、創新」的核心價值，靈活運用衍生性商品交易策略，不僅有效控制風險，更提升公司資金運用效率，在瞬息萬變的全球金融市場，創造優異的投資操作績效。展望未來，國泰證券將持續積極響應主管機關的政策，秉持金融專業及高度市場敏銳度，共同為期權商品發展而努力，共創整體市場榮景、協助台灣期貨市場在國際間持續發光發熱。

而獲得證券投資信託事業交易量鑽石獎第2名的國泰投信，擁有「ETF精品店」的美譽，近年來持續精進並提升產品的深度與廣度，在台股ETF產品中，除台灣加權槓反、股利精選30等ETF外，今年更結合ESG題材推出國內首檔「國泰台灣ESG永續高股息ETF」，截至7月底總受益人數已達10萬人。

國泰投信量化暨指數事業處副總鄭立誠表示，今年以來全球金融市場波動加大，連結期貨的槓反型ETF成為市場焦點，投資人也特別關注槓桿/反向ETF投資機會，並將槓反型ETF加入資產配置中。國泰投信旗下產品多元，連結台灣加權指數期貨與海外指數之ETF在今年也快速成長，資產規模和成交量屢創新高。展望未來，國泰投信持續致力推廣各項ETF產品，讓投資人無論在短期套利交易，或是長線理財規劃上，皆能靈活調整配置；同時也以協助打造優質交易環境，讓台灣金融交易市場更加活絡為目標。